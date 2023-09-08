Росгидромет предсказал заморозки в 11 регионах страны Вильфанд: заморозки в ближайшие дни ожидаются в 11 регионах России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Небольшие заморозки в ближайшие дни ожидаются в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Карелии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также добавил, что в Омской области похолодание составит до пяти градусов.

Заморозки до одного-двух градусов в ближайшие ночи ожидаются в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской областях, Карелии. В Алтайском крае, в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура ночью будет опускаться до минус трех градусов, — сказал метеоролог.

При этом в Иркутской области в ближайшие ночи температура может опуститься до минус семи градусов. По словам Вильфанда, это достаточно серьезное снижение, которое можно назвать «легким морозцем».

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на территории европейской части России в сентябре — октябре 2023 года ожидается три бабьих лета. По его словам, волны бабьего лета будут сменять друг друга.

В свою очередь руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что в Москве 8 сентября станет самым холодным днем на неделе, однако уже в субботу погода начнет улучшаться. По его словам, бабье лето продлится до 15 сентября.