Синоптик спрогнозировал приближение бабьего лета в Москве Синоптик Шувалов рассказал, что бабье лето продлится в Москве с 9 по 15 сентября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 8 сентября станет самым холодным днем на неделе, однако уже в субботу погода начнет выправляться, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, бабье лето продлится до 15 сентября.

Пятница станет самым холодным днем на неделе, дневная температура просядет до 14–15 градусов тепла. Однако уже в субботу погода начнет выправляться, начнется значительный рост давления. Показатели составят 753–755 мм р/с. Также начнет стихать ветер, 7 и 8 сентября он еще будет хлесткий и неприятный. С 9 сентября москвичей порадует солнечная погода, ожидается прогрев температуры воздуха от +19 до +24 градусов, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что тепло продержится до 15 сентября. Далее приходящий холодный фронт может привести к понижению температуры до более низких значений.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов спрогнозировал потепление в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Смоленске и Твери. В выходные в этих регионах ожидается 22–24 градуса тепла. Такая температура сохранится до 13–14 сентября. Он добавил, что во всех других регионах России бабье лето пока не наступит.