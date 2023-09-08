Россиян предупредили о необычной погоде этой осенью Синоптик Тишковец: три бабьих лета ожидается этой осенью в Центральной России

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На территории европейской части России в сентябре-октябре 2023 года ожидается три бабьих лета, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, волны бабьего лета будут сменять друг друга.

Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета — молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны. Молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, а старое бабье лето — в первой половине октября, — объяснил синоптик.

Он также отметил, что календарная осень в Европейской России началась с теплой погоды, более характерной для летних месяцев. Средняя температура воздуха в сентябре превышает климатическую норму на два градуса, однако в московском регионе, по мнению Тишковца, этот месяц соответствует осенним нормативам.

Синоптик отметил, что второй месяц осени также должен оказаться достаточно теплым, температурный фон по большей части будет превышать ожидаемую норму.

Ранее Тишковец заявлял, что бабье лето придет в Москву 12 сентября и продлится вплоть до 21 сентября. По его словам, воздух прогреется до плюс 23 градусов, осадков в столице не ожидается.

В свою очередь руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что в Москве 8 сентября станет самым холодным днем на неделе, однако уже в субботу погода начнет улучшаться. По его словам, бабье лето продлится до 15 сентября.