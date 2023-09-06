Москвичам пообещали 10-дневное бабье лето Тишковец: бабье лето в Москве продлится с 12 по 21 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бабье лето придет в Москву 12 сентября и продлится вплоть до 21 сентября, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, воздух прогреется до плюс 23 градусов, осадков в столице не ожидается.

С 12 до 21 сентября нас ждет классическое бабье лето. Тут уже без перерывов на кратковременный дождь или ухудшение осадков. Здесь установится стабильное устойчивое состояние атмосферы, которое будет определяться антициклоном. Солнечно, без осадков, ветер в основном на южную тягу перестроится, ну и температурный режим будет колебаться ночами в Москве плюс 8–13 градусов, а днем плюс 18–23 градуса, — сказал прогнозист.

Он заверил, что погода в столице будет по-летнему теплой.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что в период бабьего лета популярностью пользуются курорты Краснодарского края. По ее мнению, в это время со многих курортов уезжают толпы туристов и можно спокойно насладиться еще не остывшим морем, посетить достопримечательности не в толпе, а в спокойной обстановке. Она отметила, что путешественники предпочитают в этот период также посещать Казань, Калининград, Алтай и Кавказ.