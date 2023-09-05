Названы пять городов России, где ожидается бабье лето Метеоролог Шувалов: бабье лето идет в Петербург, Псков и еще три города России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорое потепление ожидается в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Смоленске и Твери, рассказал URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, во всех других регионах России бабье лето пока не наступит.

Похолодание накроет во вторник, 5 сентября, Санкт-Петербург, в среду Великий Новгород, Псков и Смоленск. Температура опустится до 14–18 градусов <...>. Но холодный воздух задержится в этом регионе от силы до четверга, 7 сентября. Потом над Балтикой и Скандинавией разворачивается большой хороший антициклон и уже в пятницу дневная температура составит 20–22 градуса, — рассказал метеоролог.

Он добавил, что в выходные в этих регионах ожидается 22–24 градуса тепла. Такая температура сохранится до 13–14 сентября.

Такое молодое бабье лето. К концу периода, я думаю, захватим и Тверь. Получается пять-шесть дней хорошей солнечной, яркой погоды, — уточнил Шувалов.

Он также пообещал хорошую солнечная погоду Приморью. Там воздух прогреется до 20–25 градусов. При этом в Поволжье, Кировской области и в Татарстане наступает «женская осень». Из-за похолодания там уже 6 сентября температура упадет с 20–22 градусов сразу на 10 градусов. Также на целые сутки зарядит дождь. По мнению Шувалова, в эти регионы бабье лето придет уже после «женской осени».

Ранее синоптики центра «Фобос» сообщили, что метеорологическое лето в Центральной России закончится 5 сентября, после чего похолодает и наступит осень. При этом сентябрь прогнозируется на два градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков.