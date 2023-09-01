Россиянам рассказали, какую погоду ждать осенью и зимой Тишковец: погода осенью и зимой в России будет на 1–5 градусов выше нормы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В большинстве регионов России температура воздуха осенью и зимой будет на 1–5 градусов выше нормы, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что в плане климатических изменений зима начнется в ноябре.

Если говорить об осенне-зимнем сезоне, то весь сезон у нас будет теплее нормы на 1–3 градуса в большинстве регионов России. Зима будет еще теплее, чем осень. Я имею в виду в климатическом измерении. Здесь превышение над нормой может достигать в среднем 2–4 градуса, в конце — на 3–5 градусов теплее нормы, но зима начнется по графику в ноябре, — отметил Тишковец.

Говоря о погоде в столичном регионе, специалист «Фобоса» подчеркнул, что осенне-зимний период будет сопровождаться резкой переменой климата. Так, в Москве прогнозируются холода, морозы, оттепель, слякоть, ледяной и обычный дожди. Превышение нормы осадков может составить до 20% от месячного показателя, уточнил Тишковец. Весенняя погода в столице может наступить уже в марте-апреле, предполагает он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории европейской части России наступит период бабьего лета. По его словам, это произойдет после ненастной погоды, поэтому россиянам в ближайшее время придется померзнуть.