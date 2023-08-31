«Нужно поежиться»: Вильфанд рассказал, когда в Россию придет бабье лето Вильфанд: европейскую часть России ждет бабье лето после заморозков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практически на всей территории европейской части России наступит период бабьего лета, заявил в ходе пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, которые цитирует «Интерфакс», это произойдет после ненастной погоды, поэтому россиянам в ближайшее время придется померзнуть.

Бабье лето — это период теплой, ясной погоды после «ненастья». Нужно сначала ощутить дискомфорт, нужно померзнуть, поежиться. <...> Будут и периоды ненастья, и будут периоды бабьего лета на всей территории Европейской России, — сказал Вильфанд.

Также он заявил, что в 2023 году весь мир пережил самые жаркие июнь и июль. Метеоролог уточнил, что температурные рекорды были побиты во Франции, Швейцарии, Германии и других странах. При этом в России высокие температуры наблюдались лишь на севере Урала, в Сибири и на юге европейской части страны, отметил он.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что в период бабьего лета популярностью пользуются курорты Краснодарского края. По ее мнению, в это время со многих курортов уезжают толпы туристов и можно спокойно насладиться еще не остывшим морем, посетить достопримечательности не в толпе, а в спокойной обстановке. Она отметила, что путешественники предпочитают в этот период также посещать Казань, Калининград, Алтай и Кавказ.