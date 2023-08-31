Россиянам назвали «безумно красивый» регион для отдыха бабьим летом Трэвел-блогер Ансталь: бабьим летом популярностью пользуется Краснодарский край

Бабьим летом популярностью пользуются курорты Краснодарского края, сообщила NEWS.ru трэвел-блогер Наталия Ансталь. По ее мнению, в это время со многих курортов уезжают толпы туристов и можно спокойно насладиться еще не остывшим морем, посетить достопримечательности не в толпе, а в спокойной обстановке. Также она отметила, что популярностью пользуются Казань, Калининград, Алтай и Кавказ.

Кому нравится посещать достопримечательности, часто едут в Казань, Калининград, где тоже нет такого наплыва туристов. Особой популярностью пользуется золотая осень на Алтае. Как раз в сентябре там комфортная погода, в октябре может выпасть снег. Туристы могут выбрать и Кавказ, пользующийся популярностью сейчас круглый год, осенний Кавказ по-своему очарователен, там очень красиво, очень вкусно, — сказала Ансталь.

Блогер отмечала, что самым дешевым заграничным направлением осени станет Абхазия. По ее словом, из-за окончания пляжного сезона поток туристов туда уменьшается, при этом климат остается весьма благоприятным. Также блогер посоветовала посетить Египет и Арабские Эмираты. Еще одно из недорогих направлений — это Куба, однако в сентябре там обычно бушует непогода и ураганы.