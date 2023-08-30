Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон Блогер Ансталь назвала Абхазию самым дешевым направлением для отдыха осенью

Фото: Сергей Петров/ТNEWS.ru

Самым дешевым заграничным направлением осени станет Абхазия, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словом, из-за окончания пляжного сезона поток туристов уменьшается, при этом климат остается весьма благоприятным.

Из дешевых направлений можно выделить Абхазию. Пляжный сезон там заканчивается, а значит туристов становится меньше, при этом климат весьма благоприятный. Также можно отправиться на отдых в Сочи и заодно посетить Абхазию, которая, как все знают, располагается очень близко, – рассказала Ансталь.

Также блогер посоветовала посетить Египет и Арабские Эмираты. Еще одно из недорогих направлений - это Куба, однако в сентябре там обычно бушует непогода и ураганы.

Многие также выделяют Кубу, однако я бы не стала отправляться туда в сентябре из-за возможных ураганов. Сейчас пляжный сезон в Дагестане подходит к концу, поэтому цены на поездку начинают падать. Туристы могут рассмотреть это направление в качестве активного или культурного отдыха, – добавила Ансталь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин спрогнозировал успешный бархатный сезон в этом году. Это обусловлено тем, что на побережьях вблизи России ожидается теплая, комфортная для отдыха погода большую часть осеннего периода. Он уточнил, что хорошие продажи туров ожидаются не только на сентябрь и октябрь, но и даже на первую половину ноября.