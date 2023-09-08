Синоптик предсказал бабье лето на День города в Москве Синоптик Шувалов: классическое бабье лето придет в Москву 9 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные в Москве ожидается потепление, которое продлится до 15 сентября, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, это свидетельствует о приходе бабьего лета в столицу.

Классическое бабье лето придет в Москву 9 сентября, в субботу. Однако, настоящий взлёт температуры произойдёт в воскресенье: вероятность дождей снизится и столбик термометра поднимется до 17–20 градусов тепла. Давление с субботы также поднимется, и мы окажемся в передней части антициклона, вплоть до конца следующей недели, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что бархатный сезон на юге России начнется 4 сентября. По его прогнозу, тропическая жара закончится и температурные значения вернутся к комфортным показателям: днем столбики термометров будут показывать от 23 до 28 градусов выше нуля. Он добавил, что в Крыму еще сохраняется комфортная для купания температура воды в море — около 25 градусов.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин спрогнозировал успешный бархатный сезон на зарубежных курортах в этом году. По его словам, это обусловлено тем, что на побережьях вблизи России ожидается теплая, комфортная для отдыха погода большую часть осеннего периода. Дмитрий Горин уточнил, что хорошие продажи туров за рубеж ожидаются в сентябре, октябре и даже в первой половине ноября.