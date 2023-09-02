Синоптик сообщил, когда начнется бархатный сезон на юге России Евгений Тишковец заявил, что бархатный сезон на юге России начнется 4 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На следующей неделе в Крыму начнется бархатный сезон, рассказал NEWS.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Там закончится тропическая жара и температурные значения вернутся к комфортным показателям: днем столбики термометров будут показывать от 23 до 28 градусов выше нуля.

С 5–6 сентября пойдет понижение температуры до 23–28 градусов днем. С середины следующей недели в Крыму начнется настоящий бархатный сезон. Он продержится довольно долго — до конца сентября — начала октября, — уточнил Евгений Тишковец.

Он добавил, что в Крыму ближайшую неделю будет очень комфортная для купания температура воды в море — около 25 градусов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин спрогнозировал успешный бархатный сезон на зарубежных курортах в этом году. По его словам, это обусловлено тем, что на побережьях вблизи России ожидается теплая, комфортная для отдыха погода большую часть осеннего периода. Дмитрий Горин уточнил, что хорошие продажи туров за рубеж ожидаются не только на сентябрь и октябрь, но и даже на первую половину ноября.