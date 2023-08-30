Вице-президент РСТ Горин спрогнозировал успешный бархатный сезон Вице-президент РСТ Горин заявил, что бархатный сезон в этом году будет успешным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин спрогнозировал успешный бархатный сезон в этом году. Это обусловлено тем, что на побережьях вблизи России ожидается теплая, комфортная для отдыха погода большую часть осеннего периода, сообщил он на пресс-конференции 30 августа.

Бархатный сезон будет успешный, долгий из-за теплой погоды на морских побережьях, которые приближены к России, — сказал Дмитрий Горин.

Он уточнил, что хорошие продажи туров ожидаются не только на сентябрь и октябрь, но и даже на первую половину ноября. Тем не менее вице-президент РТС отметил, что сейчас по-прежнему сохраняется небольшая глубина продаж. Эту тенденцию участники туристической отрасли наблюдают с момента начала пандемии коронавируса.

Ранее Росавиация объявила о возобновлении прямого авиасообщения России с Мьянмой впервые за 30 лет. Первый рейс авиакомпании Myanmar Airways International по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай планируется на 5 сентября. По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, туроператоры уже готовят несколько вариантов пакетных туров в Мьянму.