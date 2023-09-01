Какая погода будет в Москве и Петербурге осенью: ждать ли сильный холод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в большинстве регионов России температура воздуха осенью и зимой будет на 1–5 градусов выше нормы. Какую погоду ждать россиянам в ближайшее время?

Какая погода осенью и зимой будет в России

Евгений Тишковец отметил, что предстоящий осенне-зимний сезон в России будет теплее нормы.

«Я вижу, что осень будет в России на 1–2 градуса теплее нормы, осадки в норме. Зимой будет на 2–4 градуса выше нормы. Исключение составят акватория Черного моря и Западный Кавказ — там чуть-чуть похолоднее, чем должно быть у них в это время года», — сказал специалист.

Он пояснил, что зима в 2023 году придет вовремя — в ноябре. В этом месяце, по его прогнозам, погода будет соответствовать многолетним показателям.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории европейской части России наступит период бабьего лета. По его словам, это произойдет после ненастной погоды, поэтому россиянам «в ближайшее время придется померзнуть».

«Бабье лето — это период теплой, ясной погоды после ненастья. Нужно сначала ощутить дискомфорт, нужно померзнуть, поежиться. Будут и периоды ненастья, и периоды бабьего лета на всей территории Европейской России», — сообщил Вильфанд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода осенью и зимой будет в Москве и Санкт-Петербурге

Евгений Тишковец заявил, что в Москве осенне-зимний период будет сопровождаться резкой переменой климата. Так, в столице прогнозируются холода, морозы, оттепель, слякоть, ледяной и обычный дожди. Превышение нормы осадков составит до 20% от месячного показателя. Весенняя погода в столице может наступить уже в марте-апреле.

Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что в первый день осени москвичей ожидает июльское тепло, однако в выходные погодные условия резко изменятся. Он рассказал, что 2 и 3 сентября столицу накроют дожди, температура воздуха при этом понизится до 19–20 градусов тепла.

«В первый день осени погода будет июльская, температура повысится на шесть градусов выше нормы. Через центр Европейской России пройдет ось антициклонов, поэтому ветры южных направлений обусловят солнечную и теплую погоду. Однако уже в выходные произойдет изменение циркуляции и погодных условий. В ночь на субботу ожидается небольшой дождь, также в выходные температура резко понизится до 19 градусов тепла», — объяснил эксперт.

По данным Wisemeteo, осень в Санкт-Петербурге будет прохладной и солнечной. В среднем большое количество осадков ожидается до 11 дней в сезон. Средняя температура осени-2023 в Северной столице — 5 °C.

Погода зимой в Санкт-Петербурге прогнозируется устойчивой, холодной с сохранением дефицита осадков. Средняя температура сезона ожидается выше на 1 °C, чем в сезоне-2022/23, и составит -3 °C. Типичная зима, по прогнозам сервиса, начнется с 1 декабря, температура изменится до -4 °C.

Читайте также:

Россиянам назвали безумно красивый регион для отдыха бабьим летом

Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон

Топ-8 вариантов недорогих путешествий по России осенью 2023 года