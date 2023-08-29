Топ-8 вариантов недорогих путешествий по России осенью 2023 года Не всем везет с отпусками летом. Но отчаиваться не стоит! Ведь можно отправиться на отдых в России и осенью. Предлагаем лучшие варианты 2023 года

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Путешествия по России

Если вам не удалось съездить в отпуск этим летом, то впереди еще достаточно времени, чтобы отдохнуть от рабочих будней и набраться новых впечатлений. Предлагаем вам 8 локаций для отдыха в России осенью, которые обойдутся сравнительно недорого.

Интересный отдых в России осенью: лучшие места

Из трех осенних месяцев для отпуска лучше всего подходит первый — благодаря тому, что с 1 сентября дети идут в школу, падает спрос, а потому во многих популярных для отдыха локациях снижаются цены. Нередко, чтобы не потерять пассажиров, цены на билеты уменьшают и авиакомпании. На октябрь на юге России приходится бархатный сезон, что тоже привлекает множество туристов, которые по тем или иным причинам не успели съездить на море летом. В конце октября начинаются школьные каникулы — в это время родители смогут свозить детей на отдых перед второй четвертью. А в ноябре во многих регионах вступает в свои права зима — наступает долгожданная пора отдыха для любителей лыж, сноубордов и других активных видов зимнего отдыха.

Итак, куда поехать на отдых в России осенью? Чтобы можно было отдохнуть, позагорать, искупаться, узнать что-то новое, покататься на лыжах или просто побыть на природе? Предлагаем топ-8 лучших мест для отдыха в России осенью:

Астрахань

Домбай

Золотое Кольцо

Казань

Каспийское море

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Шерегеш

Фото: shutterstock.com Отдых в России осенью

Куда поехать в России в сентябре?

Где отдохнуть в сентябре в России? Заметим, что первый месяц осени — идеальное время для того, чтобы провести отпуск на море. Большинство отдыхающих с детьми к этому времени возвращаются домой, так что у остальных любителей морского отдыха появляется возможность провести время на полупустых тихих пляжах.

Первое, что приходит на ум, когда говорят про отдых в России осенью на море — это, конечно, Краснодарский край. Самые популярные локации — Сочи и Анапа. Бархатный сезон здесь приходится как раз на сентябрь и самое начало октября.

В это время года на курортах еще достаточно солнца и фруктов, а температура воды позволяет купаться даже тем, кто любит теплую воду. Для тех, кто любит загорать, но быстро получает солнечные ожоги, отдых на российском юге в осенние месяцы придется как нельзя кстати — южное солнце становится не таким жгучим, а потому не стоит беспокоиться о том, чтобы прятаться от его лучей.

Где отдохнуть в сентябре в России, если будет штормить? В Краснодарском крае, помимо моря и пляжей, достаточно мест, где можно провести время с пользой. Так что, если Черное море не порадует штилем, то у вас будет возможность насладиться морским воздухом во время экскурсий по многочисленным местным достопримечательностям. Прежде всего, можно посетить Сочинский дендрарий, где произрастают сотни разновидностей местной флоры. Здесь достаточно локаций для того, чтобы сделать красивые фотографии, погулять и просто побыть наедине с собой, сидя на скамейке в одной из аллей.

Любители активных видов отдыха могут посетить Олимпийский парк, где представлены различные виды спортивных развлечений для туристов. Кроме того, в этом время года погода еще достаточно хорошая для того, чтобы совершить подъем в горы или отправиться с экскурсией на каньон Чертовы ворота. Не стоит упускать и возможность увидеть осенние пейзажи Краснодарского края во время экскурсии на горный курорт «Красная поляна».

Другое дело, если осенью вас интересует недорогой отдых в России. Такой запрос будет актуален, например, для любителей рыбалки, которые решили насладиться любимым хобби в другом регионе. Отличный вариант для такого развлечения — Астрахань. Кстати, сюда можно приехать с семьей — в городе достаточно достопримечательностей для тех, кто не очарован сидением с удочкой.

Так, в Астрахани обязателен к посещению местный кремль, вход на территорию которого всегда бесплатный. Кроме этого, в городе обязательно стоит увидеть посад, Белую мечеть и отправиться с экскурсоводом в слободы — Армянскую, Агрыжанскую, Морскую и Персидскую. Порыбачить в Астрахани можно, конечно же, на Волге. Здесь много рыбы, и особи встречаются, как правило, крупные. Даже новички могут рассчитывать на поимку не только карасей и окуней, но и щуки, леща и судака.

Фото: shutterstock.com Куда поехать на осенние каникулы

Куда поехать в России в октябре?

Куда поехать в России на отдых осенью, если уже похолодало? Особенно этот вопрос актуален для жителей северных регионов, где в октябре уже ложится снежный покров. Что ж, и эту задачу можно решить без проблем, благодаря обширной территории нашего отечества. Так, тем, кто любит морской воздух и горы, в середине осени вполне понравится отдых на Каспийском море. Искупаться в октябре на Каспии уже не получится — температура воды опускается до 15 градусов, однако солнечных дней здесь в достатке.

Если вы приедете в Махачкалу, то после дневного отдыха на пляже сможете посетить разнообразные музеи, театры и другие развлекательные заведения города. В дневное время обязательно стоит посетить Джума-мечеть — самый большой исламский храм на территории Европы, отправиться на набережную и к Родопскому водопаду, подняться на смотровые площадки, где видны город и Каспий с высоты птичьего полета.

Куда еще можно поехать в октябре в России? Если вы предпочитаете активный и познавательный отдых — рекомендуем отправиться в Казань. В начале октября здесь хорошая погода и мало туристов. В древнем городе обязательны к посещению следующие объекты:

Казанский Кремль

Мечеть Кул Шариф

Пешеходная зона на улице Баумана

Памятник Казанскому коту

Архитектурный шедевр — дворец Земледельцев

Башня Сююмбике

Кремлевская набережная

Памятник дракону Зиланту

Храм всех религий

Кроме того, если позволит погода, следует отправиться на город-остров Свияжск, откуда Иван Грозный в 1551 году начал военную кампанию по присоединению Казанского ханства.

Фото: shutterstock.com Куда поехать в октябре в России

Куда поехать на осенние каникулы в России с детьми?

Куда поехать на осенние каникулы? Этот вопрос легко решают все школьные учителя, предлагая своим подопечным отправиться в Санкт-Петербург. Разумеется, для пеших прогулок по северной столице конец октября — начало ноября время не подходящее, зато в это время можно посещать различные музеи, театры и другие культурные учреждения. Разумеется, родителям с детьми можно отправиться на каникулы в Санкт-Петербург и самостоятельно. Для тех, кто еще не был в этом городе, следует учесть, что за короткие каникулы посетить все заслуживающие внимание памятные места северной столицы не удастся. Однако обязательно следует выделить время на визит в:

Эрмитаж

Русский музей

Петропавловскую крепость

Гостиный двор

Также в пределах города обязательно стоит съездить в обзорную экскурсию, пешком прогуляться по Невскому проспекту и Дворцовой площади, осмотреть центральные станции метро и крейсер «Аврора». Если позволяет время — обязательно нужно доехать до Царского села и Петергофа.

Куда поехать в России в ноябре?

Отдых в последний месяц осени — особая тема. Купальный сезон закрыт, в большинстве городов — слякотно и хмуро. Однако именно в это время открывается горнолыжный сезон. Поэтому вопрос «куда поехать в России в ноябре» для поклонников зимних видов спорта решается однозначно — туда, где выпал снег. Итак, куда поедут отдыхать россияне в последний месяц осени 2023 года, чтобы покататься на лыжах и сноубордах?

На горнолыжном курорте Шерегеш зимний сезон в этом году откроется в первой декаде ноября. Стоит отметить, что развлечения по вкусу здесь найдут не только опытные лыжники и сноубордисты, но и новички — на курорте работает школа, где обучают азам катания на склонах. Здесь хорошо развита инфраструктура, продуманы варианты досуга в вечернее время и в пасмурную погоду.

Фото: Егор Комаров/РИА Новости Куда поехать в ноябре в России

Другой вариант для горнолыжных развлечений — поселок Домбай на Северном Кавказе. Сезон здесь обычно открывается в последних числах ноября. Однако и для тех, кто не увлекается катанием, здесь найдется достаточно развлечений. На канатной дороге в горы можно подняться до высоты более 3 км. Отсюда открываются захватывающие пейзажи Тебердинского заповедника. Рекомендуем взять хороший фотоаппарат для того, чтобы запечатлеть горные пики со снежными шапками, вековые ели, горные водопады. На курорте к услугам отдыхающих более сотни отелей и кафе.

Универсальные локации для отпуска осенью

Если точное время, когда вам дадут отпуск, пока не известно, то есть еще один беспроигрышный вариант, куда поехать на отдых в России осенью 2023 года. Это один из самых популярных маршрутов для путешествия по России — Золотое кольцо. К посещению предлагается несколько городов в европейской части отечества, в том числе:

Владимир

Иваново

Кострома

Переславль-Залесский

Ростов

Сергиев Посад

Суздаль

Ярославль

Кроме того, с 2018 года в этот список входит город Углич. А в скором времени могут войти Рязань и Серпухов.

Все эти локации отличает обилие исторических зданий, храмов дореволюционной постройки, большое количество музеев и театров. Также в этих городах хорошо развита туристическая инфраструктура, что позволит отдохнуть с комфортом. Отправляться по городам Золотого кольца можно как самостоятельно на автомобиле или поезде, так и купить экскурсионный автобусный тур.

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