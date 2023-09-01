Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании и осадках в выходные

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В первый день осени москвичей ожидает июльское тепло, однако в выходные погодные условия резко изменятся, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, 2 и 3 сентября столицу накроют дожди, температура воздуха при этом понизится до 19–20 градусов тепла.

В первый день осени погода будет июльская, температура повысится на шесть градусов выше нормы. Через центр Европейской России пройдет ось антициклонов, поэтому ветры южных направлений обусловят солнечную и теплую погоду. Однако уже в выходные произойдет изменение циркуляции и погодных условий. В ночь на субботу ожидается небольшой дождь, также в выходные температура резко понизится до 19 градусов тепла, – рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что местами в Москве и Московской области возможны грозы, однако они будут небольшие и не приведут к усилению ветра.

Уже 3 сентября циклон начнет уходить, вновь возвращая солнце в столицу. Из чего следует, что августовская погода еще окончательно не уходит и вскоре продолжит вновь радовать горожан теплом, –добавил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что жителям Москвы не стоит ожидать скорого прихода бабьего лета. По прогнозам Романа Вильфанда, обычно оно наступает после долгих похолоданий, которые не прогнозируются в российской столице в ближайшие недели. Предполагается, что бабье лето придет в Москву позднее начала сентября.