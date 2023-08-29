Вильфанд оценил вероятность бабьего лета в Москве после похолоданий Вильфанд допустил приход бабьего лета в Москву к середине сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителям Москвы не стоит ожидать скорого прихода бабьего лета, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, обычно оно наступает после долгих похолоданий, которые не прогнозируются в российской столице в ближайшие недели. Предполагается, что бабье лето придет в Москву позднее начала сентября.

Бабье лето — это теплая, сухая погода, которая наступает после долгих похолоданий, а таких в столице пока не прогнозируется. Сначала придется померзнуть, продрогнуть, чтобы потом получить удовольствие от прихода бабьего лета. По первоначальным расчетам, бабье лето прогнозируется, но в начале сентября его ждать не стоит, оно придет позже, — рассказал Вильфанд.

Синоптик также рассказал о погоде в Москве в первые дни осени. Согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра, температура воздуха в начале сентября будет колебаться в пределах от +21 до +26 градусов. Погода будет солнечной, осадков в столице не ожидается.

Климатолог Алексей Кокорин ранее заявил, что России угрожают смерчи и ураганы из-за глобального потепления и усиления парникового эффекта. По его словам, увеличение частоты ураганных ветров является экспериментально доказанным фактом. В настоящее время изучением этих явлений занимаются специалисты Института физики атмосферы РАН.