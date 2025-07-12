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12 июля 2025 в 11:14

У известного футболиста появились проблемы с судебными приставами

SHOT: приставы ищут Дзюбу из-за долга в 4500 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что судебные приставы завели исполнительное производство против известного футболиста Артема Дзюбы. Как сказано в публикации, спортсмен не оплатил штраф ГИБДД в размере 4500 рублей за неправильную парковку своего Mercedes-Benz в апреле этого года.

По данным источника, на счету Дзюбы накопилось уже 12 неоплаченных нарушений ПДД на общую сумму около 20 тысяч рублей. Как утверждает SHOT, за весь период владения автомобилем (с 2019 года) футболист успел нарушить правила дорожного движения 396 раз. По данным канала, в «послужном списке» — регулярные превышения скорости, езда без ремня безопасности, разговоры по телефону за рулем и другие нарушения, общая сумма штрафов за которые превысила 400 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что певец Валерий Меладзе во время своей последней поездки в Москву получил несколько штрафов за нарушение ПДД. По данным канала, их общий размер составил семь тысяч рублей. В публикации сказано, что артист, в частности, превысил скорость, проезжая у гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте.

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Артем Дзюба
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