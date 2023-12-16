Как сэкономить на наряде на Новый год: советы стилистов

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

В декабре многие начинают искать эффектный наряд, который можно надеть на корпоратив или в канун Нового года. Как считают стилисты, купить платье на один раз — весьма неэкономно. NEWS.ru узнал у экспертов, как можно собрать праздничный образ из вещей, которые уже есть в гардеробе.

Пиджак

Персональный стилист Динара Ивлиева в разговоре с NEWS.ru отметила, что длинный пиджак свободного кроя — вещь универсальная. По ее словам, с его помощью можно создать как повседневный образ, так и праздничный.

Во-первых, пиджак будет отлично сочетаться с базовой юбкой или брюками. Чтобы образ не выглядел скучно, надо добавить к нему яркие аксессуары: большие серьги, броши, акцентный кулон или браслет. Если не носите украшения, можете просто надеть лаковую обувь — она всегда смотрится празднично.

Во-вторых, можно превратить пиджак в платье, если его длина до середины бедра. Его лучше сочетать с плотными черными колготками. С тонкими «капронками» будет создаваться ощущение, что девушка просто забыла юбку, обращает внимание Динара Ивлиева.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

«Я бы рекомендовала надеть боди. На случай, если в разгар праздника жакет расстегнется», — добавила стилист.

Повседневный брючный костюм можно преобразить в праздничный наряд, если надеть пиджак прямо на нижнее белье и добавить модный аксессуар бодичейн (большая цепочка, которая крепится на талии и на шее. — NEWS.ru), отметила персональный стилист Анастасия Дадашева.

Сейчас на пике моды перья — в качестве аксессуаров или принта, рассказала NEWS.ru стилист-имиджмейкер Ольга Абрамова. Они продаются отдельно, их можно купить и пришить на пиджак. По мнению специалиста, преобразить старые вещи — это гораздо дешевле, чем покупать новый наряд.

Блестящий топ или маленькое черное платье

Чтобы сэкономить деньги, можно купить одну праздничную вещь. Динара Ивлиева советует, например, приобрести юбку в пайетках или топ с блестками, которые можно сочетать с базовыми вещами черного или белого цвета. Когда праздники закончатся, вещь можно будет носить и в повседневной жизни. По мнению стилиста, блестящий топ можно сочетать с джинсами и кроссовками, а праздничную юбку — с кедами, джинсовой курткой и свитером.

Маленькое черное платье — еще один вариант праздничного наряда. Его можно дополнить яркими аксессуарами — серьгами, колье, перчатками. Стилисты рекомендуют носить его с курткой, жакетом, кардиганом в повседневной жизни.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Как рассказала Динара Ивлиева, сейчас в моде платья-стрейч. Но следует выбирать наряд, учитывая особенности фигуры. По ее словам, полным женщинам не подходят такие модели, им лучше выбрать наряды более свободного кроя. Чтобы выглядеть стройнее, надо сделать акцент на талии с помощью ремня.

Платья из бархата, шелка, платья-комбинации (особенно черного цвета) тоже можно назвать универсальными, отмечает Ольга Абрамова. На новогоднюю вечеринку стилист рекомендует дополнить наряд яркими аксессуарами, а в обычной жизни носить со свитшотом, свитером, сапогами, ботинками.

Взять одежду напрокат — еще один альтернативный способ сэкономить: за три-четыре тысячи можно арендовать платье, которое в магазине стоит 15–20 тысяч рублей. Ивлиева советует брать модели, которые вы ранее даже не осмеливались купить в магазине.

Какого цвета выбрать вещи и аксессуары для встречи Нового года

Самые трендовые цвета этого сезона — металлик (золото или серебро), серебро и красный цвет, рассказала Ольга Абрамова. Оттенков, которые можно считать немодными, нет. По ее словам, блузы с рюшами, платья с резинками на подоле, рукава-фонарики считаются неактуальными в этом году. Также стилист не рекомендует покупать вещи длиной «до колена». Лучше выбрать либо мини, либо макси.

Астролог Анна Боровских рассказала NEWS.ru, одежда каких цветов понравится Дракону — символу будущего года. По ее словам, лучше выбрать наряд золотого, красного, зеленого, белого, серебряного и фиолетового цветов. Как отметила астролог, золото рекомендуется сочетать с красными или зелеными оттенками. Дракону не понравится наряд розового, бежевого или коричневого цвета, добавила она.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Какую прическу сделать на Новый год

Записаться в салон красоты в последние дни года непросто. К тому же многие не готовы потратить несколько тысяч рублей на прическу и макияж для новогодней ночи. Анастасия Дадашева уверена, что праздничную укладку можно сделать самостоятельно и не обязательно при этом быть парикмахером.

Универсальный вариант — зализанный хвост. Если создать небольшой прикорневой объем, такая прическа идет практически всем, советует стилист. Еще один вариант, который подойдет для праздника, просто объемная укладка.

«Дополнительный объем легко сделать с помощью сухого шампуня. Волосы высушить, нанести его на корни, приподнять волосы пальцами и сбрызнуть лаком», — рассказала Дадашева.

Сделать кудри — еще один беспроигрышный вариант. Можно воспользоваться бигуди или специальными электрощипцами: чтобы завить прядь, ее достаточно накрутить на стик и прогреть несколько секунд.

Какой макияж сделать на Новый год

Стразы и блестки помогут вам создать праздничный образ. По словам эксперта, мода из нулевых снова вернулась. Глиттер можно нанести на лицо и тело. В качестве аксессуара стилист рекомендует купить заколку со стразами.

Что касается макияжа, рекомендуется выбрать ярко-красную помаду, которая считается классической и всем идет. Если вам не нравится такой цвет, стилист советует выбрать модный ягодный оттенок, который объявлен Институтом цвета Pantone главным оттенком года. Чтобы подчеркнуть глаза, можно сделать стрелки или серые смоки с акцентом на контур.

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