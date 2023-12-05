Стилист рассказала о зимних трендах в женской одежде Стилист Герман посоветовала носить платья-свитера крупной вязки зимой

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Зимой 2024 года в тренде будут трикотажные изделия, в том числе платья-свитера крупной вязки, рассказала стилист Марина Герман. В разговоре с «Радио 1» эксперт отметила, что также можно присмотреться к длинным платьям-водолазкам. В моде остается многослойность, поэтому их рекомендуется сочетать с оверсайз жакетами.

Если у нас платье-свитер плотной вязки, это может быть и мини модель. А если мы хотим длинное платье, то это может быть платье-водолазка, которую мы можем сочетать с оверсайз жакетом, так как многослойность у нас по-прежнему актуальна, — пояснила Герман.

В моду возвращаются джинсы скинни с низкой посадкой. Стилист рекомендует сочетать их с объемным верхом. По ее словам, в этом сезоне лучше всего выбирать джинсы темных цветов. Также актуальны в зимнем сезоне багги — широкие джинсы с низкой посадкой. Герман предупредила, что эта модель подойдет не всем. Лучше всего носить их с обувью на каблуке и обтягивающим верхом.

Стилист добавила, что не все вещи из прошлого возвращаются в моду. В связи с этим она порекомендовала отказаться от гипюровых платьев с трикотажными вставками и рукавами три четверти и пуховиков с меховой опушкой на капюшоне или ремнем. При этом прилегающие короткие пуховики с поперечной вставкой можно оставить в своем гардеробе, но носить их стоит в качестве первого слоя объемного образа.

Стилист Владислав Лисовец ранее рассказал, что этой зимой в тренде будут короткие или длиной в пол шубы из искусственного меха, пальто из грубой шерсти и одежда из кожи. По его словам, тренд на большие пуховики сходит на нет и в моде становится больше элегантности.