Лунный календарь на декабрь: когда стричься, сажать рассаду и жениться Подготовили для вас лунный календарь стрижек на декабрь, а также благоприятные даты для садовых работ, лечения зубов и путешествий

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Лунный календарь стрижек на декабрь

Несмотря на разгар зимы, жизнь не останавливается: мы по-прежнему обращаемся к врачам, делаем прически, заключаем браки. И даже у садоводов и огородников есть чем заняться, хотя до весны еще очень далеко. Поэтому мы подготовили для вас лунный календарь на декабрь 2023 года — чтобы вы точно знали, когда наступят благоприятные дни для важных и повседневных дел в декабре по лунному календарю.

Общие благоприятные и неблагоприятные дни в декабре

Новолуние в декабре придется на 13-е число. После этого, с 14 по 26 декабря, Луна будет в растущей фазе, полнолуние придется на 27 декабря. В новолуние и полнолуние лучше не планировать серьезных дел и больше времени уделить своему эмоциональному состоянию.

Также общие правила гласят, что на растущую Луну можно начинать любые дела, а на убывающую заниматься очисткой, уборкой и избавлением от всего ненужного и изжившего себя.

В целом благоприятными в декабре будут следующие дни: 13, 19 и 26-е числа.

Неблагоприятны для любых дел 20, 21 и 27 декабря.

Планировать дела с осторожностью следует 12, 14, 17, 24, 30 и 31 декабря.

Все остальные дни по лунному календарю считаются нейтральными.

Лунный календарь огородника на декабрь

Если вы ждете весны, чтобы как можно скорее вернуться к любимым грядкам и теплицам, то в лунном календаре на декабрь есть ряд благоприятных дней, когда можно скоротать время за любимым делом. Пусть и не в столь глобальном масштабе.

Так, согласно фазам Луны:

Сеять семена для рассады цветов благоприятно 15 и 30 декабря.

Сеять семена полезных культур будет хорошо: 14, 15, 28 декабря. Вырастить их можно будет еще до прихода весны — в зимней теплице.

Посев листовых овощей и зелени будет удачным: 18, 19, 20, 21, 22, 23 декабря. Их можно выращивать в квартирных условиях или в зимней теплице.

Рыхлить почву и проводить обработку от вредителей лучше 14, 15, 20, 21 декабря.

Поливать растения и вносить удобрения можно 18, 19, 22, 23, 28 декабря.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Лунный календарь огородника на декабрь

Лунный календарь садовода на декабрь

Для садоводов и любителей комнатных растений в лунном календаре на декабрь 2023 года также будет целый ряд дней, когда благоприятными окажутся различные манипуляции.

Рыхление земли, внесение удобрений и обработку от вредителей комнатных растений лучше производить 12, 24, 25, 26, 31 декабря.

Пересадку растений можно сделать 28 декабря.

Также в декабре будет целый ряд дней, когда все манипуляции с землей и растениями будут неблагоприятны: 13, 16, 17, 27, 29 и 30 декабря.

Лунный календарь стрижек на декабрь

Холодная погода, сухой воздух в помещениях и шапки не лучшим образом сказываются на здоровье и внешнем виде волос. Поэтому не забываем вовремя обращаться к парикмахеру. А чтобы прическа получилась красивой, а волосы не потеряли здоровья и блеска, прежде чем записаться к мастеру, сверяемся с лунным календарем стрижек и уходовых процедур для волос на декабрь 2023 года.

Красить и мелировать волосы в декабре можно 17, 23, 24, 29 и 30-го числа.

Завивку или химию лучше сделать 17, 22, 23, 24 или 25 декабря.

Лечебные процедуры, маски и ухаживающие средства пойдут впрок, если вы их сделаете 18, 19, 22, 27 или 28 декабря.

Непосредственно стрижки в соответствии с лунным календарем на декабрь 2023 года лучше делать в следующие благоприятные дни:

Чтобы волосы быстрее росли: 17, 23 и 25 декабря.

Чтобы укрепить ослабленные корни: 29 и 30 декабря.

Чтобы получить красивую прическу: 17, 23, 25, 29 и 30 декабря.

А стрижки, сделанные 17 и 23 декабря, также позволят привлечь новые источники доходов.

В соответствии с лунным календарем не рекомендуется обновлять или менять прическу 13, 19, 21 и 28 декабря.

Благоприятные дни по лунному календарю для здоровья и красоты в декабре

К новогодним празднествам все стараются привести себя в порядок: позаботиться не только о красивой стрижке, но и провести уходовые процедуры для лица, сделать маникюр. В лунном календаре на декабрь и на этот случай есть благоприятные и неблагоприятные дни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Лунный календарь на декабрь 2023 года

Так, маникюр и педикюр в декабре лучше делать 14 и 23 декабря.

Начинать диету или курс антицеллюлитного массажа благоприятно в любой день с 14 по 26 декабря.

Удаление лишних волос на теле пройдет удачно 15, 24, 26 и 31 декабря.

Осветляющие маски и омолаживающие процедуры будут благоприятны 14 и 23 декабря.

Кроме этого, не стоит забывать и об общем самочувствии. Особенно это касается тех, кто чутко реагирует на перемены погоды и магнитные бури. Обратить особое внимание на свое здоровье, не планировать энергозатратных и важных дел необходимо 12, 20, 27 и 31 декабря.

Благоприятные дни для операций и лечения в декабре

Если вам предстоит оперативное вмешательство или неотложное лечение, советуем также свериться с лунным календарем на декабрь 2023 года.

Лечение зубов, как плановое, так и срочное, пройдет успешно 14, 15, 16, 17, 26, 29, 30 и 31 декабря.

Различные хирургические вмешательства завершатся благополучно, если их проводить с 14 по 26 декабря.

Естественное зачатие ребенка благоприятно 14, 20, 21, 26, 29, 30 декабря.

Операции по экстракорпоральному оплодотворению лучше провести 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26 и 28 декабря.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Благоприятные дни по лунному календарю в декабре

Лунный календарь на декабрь для успешных покупок, путешествий и начала дел

Согласно лунному календарю на декабрь 2023 года, все важные мероприятия, связанные с работой, пройдут удачно 14, 17, 18 и 26 декабря. В эти дни можно начинать и завершать проекты, подписывать договоры и контракты, подавать заявки на участие в тендерах и участие в аукционах, проводить знаковые встречи с важными партнерами.

Бракосочетание в последнем месяце года рекомендуется планировать на 17, 20, 21, 25, 26, 29 или 30 декабря.

Крупные покупки будут удачными, если их совершить 20, 28 или 31 декабря. В эти даты можно приобретать коммерческую и частную недвижимость, автомобили, крупную бытовую технику, дорогую одежду, обувь и аксессуары. Мелкие покупки можно совершать в любой день.

Если вы планируете в декабре отпуск или деловую поездку, то отправляться в дорогу благоприятно 13, 14, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30 или 31 декабря.

Начинать любые новые дела, например ремонт или обучение, лучше 14, 15, 17, 19 или 20 декабря.

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