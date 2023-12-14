Мужчинам дали совет, как одеться в новогоднюю ночь Стилист Хохлова: в новогоднюю ночь мужчинам можно выбрать одежду зеленого цвета

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В новогоднюю ночь мужчинам можно выбрать одежду зеленых оттенков, так как символом этого года считается зеленый деревянный дракон, посоветовала стилист Анастасия Хохлова. В беседе с «МК в Питере» эксперт подчеркнула, что в этом сезоне также популярны красные цвета, их тоже можно использовать в своем образе.

Как уточнила стилист, любителям классики стоит обратить внимание на сочетание графитового костюма и белой рубашки. Кроме того, подойдут образы в скандинавском стиле. Например, можно подобрать классические брюки и вязаный свитер.

Для праздничного эффекта следует использовать больше ярких цветов. Комплект рекомендуется дополнить ювелирными украшениями — браслетом или перстнем. При этом важно не забывать одеваться удобно и по погоде, заключила Хохлова.

Стилист-имиджмейкер Мария Куликова ранее рекомендовала женщинам на новогодний корпоратив надеть черно-белый строгий смокинг. Такой наряд, по ее словам, позволит выглядеть элегантно и эффектно. Эксперт подчеркнула, что дополнить образ можно брошью или алой помадой на губах. Стилист отметила, что стоит избегать цветов, которые не подходят, дешевых и хлипких фактур и тяжеловесных аксессуаров.