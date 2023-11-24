Стилист дала совет, как одеться на новогодний корпоратив Стилист Куликова: на новогодний корпоратив можно надеть смокинг

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На новогодний корпоратив женщины могут надеть черно-белый строгий смокинг, такой наряд позволит выглядеть элегантно и эффектно, посоветовала стилист-имиджмейкер Мария Куликова. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнула, что дополнить образ можно брошью или алой помадой на губах.

Образ в черно-белом строгом смокинге будет выглядеть элегантно и эффектно. Гармонично завершить комплект поможет яркий акцент в виде броши или алых губ. Так вы будете на празднике в образе уверенной, независимой женщины, которая знает себе цену, — пояснила стилист.

Также стоит обратить внимание на прозрачные блузы. Под них Куликова рекомендует надевать топ в тон. Такой комплект будет выглядеть нарядно и легко. Стилист отметила, что образ поможет женщинам, которые чувствуют себя неуверенно, аккуратно прикрыть линию рук и декольте. По ее словам, стоит избегать цветов, которые не подходят, дешевых и хлипких фактур и тяжеловесных аксессуаров. Эксперт посоветовала отказаться от пайеток и блесток в пользу шелковых тканей.

Создавать конкуренцию наряженной елке можно и нужно, но в новогоднюю ночь. А выбрать платье, жакет или юбку с роскошной игрой шелковых тканей — стоит. Только стоит помнить, что эти ткани любят идеально сидящий по фигуре крой и могут предательски выдавать пятна, — уточнила стилист.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова ранее рассказала, что российские компании в основном стараются не скупиться на организацию новогодних праздников. По словам специалиста, корпоративные вечеринки поднимают эмоциональный фон сотрудников.