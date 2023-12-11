Френч, нюд, металлик, чешуя: лучшие идеи для новогоднего маникюра Рассказываем, какой дизайн ногтей удачно дополнит новогодний образ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идеи для маникюра-2023

Преддверие Нового года — подходящее время для обновления образа, в том числе — покрытия ногтей. Вдохновляемся подиумными трендами и делимся идеями для стильного праздничного маникюра на зиму 2023–2024 годов.

Встречаем год Дракона с трендовым зимним маникюром

Грядущий 2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Китайский змей, олицетворяющий императорскую власть и благородство, любит роскошь и блеск. Так что и новогодние ногти стоит сделать соответствующие. К счастью, предпочтения Дракона совпадают с рекомендациями стилистов.

Начнем со смелого новогоднего дизайна ногтей — «змеиного» нейл-арта. Экзотический принт, имитирующий чешую, вошел в моду осенью 2023 года и не собирается сдавать обороты. В праздничную ночь, посвященную чествованию Дракона, такой рисунок придется как нельзя кстати.

Зеленый — один из трендовых цветов для зимнего маникюра 2023–2024 годов. Однако «чешуйчатые» ногти — равно как и другие рисунки — можно выполнить и в других оттенках. В топ актуальных цветов входят:

золотой металлик;

винный, бордовый и другие оттенки глубокого красного;

оттенки коричневого от светлого латте до шоколадного.

Это не только актуальные, но и, как принято считать, любимые драконьи оттенки. Так что если вы верите в праздничные приметы, не сомневайтесь: такие новогодние ногти точно принесут вам удачу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Зимний маникюр

Сымитировать чешую смогут кусочки фольги, например золотые на изумрудно-зеленой базе. Осенью 2023 года в моду вошел нейл-арт с фольгой под матовым топом. Фольга хорошо сочетается с другими украшениями, например со стразами, и создает металлический эффект. Так что такой маникюр позволит совместить сразу несколько трендов, не создавая визуальной перегруженности.

Альтернативой «змеиному» маникюру станет дизайн с изображением символа года. Используйте наклейки или пластины для стемпинга. Такой маникюр не требует много времени и может быть сделан даже в домашних условиях.

Новый год — новые ногти: идеи для праздничного маникюра

Трендовый зимний маникюр непременно создаст праздничное настроение, ведь в моду вернулись блеск и роскошь. Накануне 2024 года актуальным считается нейл-арт, в котором используются:

стразы;

металлическая инкрустация;

втирка с эффектом «металлик»;

кусочки фольги.

Кристаллы можно заменить объемными деталями из моделирующего геля. В 2023 году в моду вошел нейл-арт, имитирующий жидкий металл. Капли металла формируются с помощью геля и покрываются зеркальной втиркой. Блестящие потеки на ногтях — достойная альтернатива стразам.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Еще одна актуальная идея для маникюра — нейл-арт в стиле «битое стекло». Для создания такого дизайна используется голографическая фольга. Она нарезается на кусочки разного размера. Таким образом фольга имитирует осколки стекла. В качестве базы чаще всего используются прозрачный, нежно-розовый или молочно-белый лаки. Но можно поэкспериментировать с цветами и покрыть пластину, например, черным цветом.

Если вы ищете идеи для минималистичного маникюра на короткие ногти, остановитесь на нежных неброских блестках. Если же вы готовы к экспериментам, попросите у мастера сделать миндаль или стилет, украшенный крупными кристаллами. Зимние тренды благосклонны к модницам и предлагают как более сдержанные, так и смелые акцентные дизайны.

Делаем новогодние ногти, вдохновляясь подиумными трендами

Топ лучших идей для маникюра на квадратные и овальные ногти возглавляет нюд. Естественная форма пластины в сочетании со сдержанной длинной позволит создать эффект «голого» ухоженного ногтя. Любительницы минимализма и стиля old fashion могут поэкспериментировать с такими цветами, как:

молочно-белый;

светло-бежевый;

ванильный;

нежно-розовый.

Вместо плотного матового покрытия стоит отдать предпочтение полупрозрачному лаку. Маникюр в стиле lip gloss nail вошел в моду весной 2023 года и по-прежнему остается актуальным. Всего пара штрихов, и естественный аккуратный образ готов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Идеи для маникюра

Еще один модный нежный цвет, который придется как нельзя кстати для зимнего маникюра, — это бледно-голубой. Этот оттенок навевает ассоциации с изморозью. Выбирайте новогодний дизайн ногтей по собственному усмотрению. Можно остановиться на минималистичном однотонном покрытии, сделать голубо-белую растяжку или же украсить «ледяные» ногти рисунком в виде снежинок.

Френч по-прежнему в моде: актуальные идеи для французского маникюра

Наступающий год радует многообразием идей для французского маникюра. Френч все так же возглавляет тренды вне зависимости от длины и формы. Классическое покрытие «а-ля натюрель» соседствует со смелым и броским дизайном. Вот только некоторые идеи для маникюра на зиму-2023/24:

цветной френч (свободный край покрывается черным, красным или другим лаком актуального цвета);

обратный френч (гель-лак покрывает не свободный край, а лунку ногтя);

блестящий френч (стразы или блестки покрывают только свободный край ногтя);

френч с металлической инкрустацией (ногти украшаются металлическими «наконечниками», имитирующими свободный край, или другими объемными фигурами).

Если планируете встречать Новый год в цветах Дракона, то попробуйте поэкспериментировать с трендами. Например, сделайте френч с золотым металлическим покрытием на свободном крае. Или отдайте предпочтение менее яркому благородному винному френчу.

Идеи для маникюра на квадратные, овальные и миндалевидные ногти

Зимой 2023–2024 годов форма и длина ногтей не имеет значения. В текущем сезоне в равной степени актуальны как короткий мягкий квадрат, так и дерзкий стилет. Конечно, длинные ногти дают мастеру больше «простора» для создания детализированного рисунка. Но правильно подобранный узор будет хорошо смотреться и на коротких ногтях, главное — не перегрузить рисунок.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Новогодний дизайн ногтей

Новые идеи для маникюра — это хорошо забытое и по-новому интерпретированное старое. Так что в моде остаются давно знакомые геометрические узоры и абстракции. Можно остановиться на минималистичном варианте — сочетании черных точек и прямых линий на прозрачной базе — или выбрать более сложный вариант, например свирлы.

Еще одна идея для маникюра, вернувшаяся в моду в 2023–2024 годах, — это «вязаный» маникюр. Рисунок, выполненный гель-лаком и имитирующий узор свитера, — беспроигрышный вариант для создания праздничного настроения. Рекомендуем расставить акценты, украсив «вязаным» принтом только один или несколько ногтей. Остальные пластины можно либо покрыть однотонным лаком, либо украсить, например, небольшими стразами.

Наконец, нельзя забывать про вечную новогоднюю классику — рисунки с новогодней тематикой. Снежинки, рождественские носки для подарков, красно-белые леденцы, гирлянды — все это неизменные атрибуты Нового года. Чтобы маникюр не выглядел перегруженным, можно украсить рисунком только несколько (или даже по одной на каждой руке) ногтевых пластин. Не забудьте также использовать трендовые оттенки: изумрудно-зеленый вместо салатового, золотистый вместо желтого, глубокий, граничащий с черным винный. Такой маникюр станет милым дополнением к праздничному наряду.

Нейл-арт — это способ не только самовыражения, но и создания настроения. Мы поделились несколькими идеями для маникюра на зиму 2023–2024 годов. Выбирайте понравившийся вариант, экспериментируйте и адаптируйте модные тренды под личные предпочтения.

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