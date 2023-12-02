В России подорожали елочные игрушки Baza: елочные игрушки в России подорожали до 20% из-за проблем с сырьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России до 20% подорожали елочные игрушки, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, причиной этому является нехватка сырья для изготовления таких игрушек и рост цен на них.

По данным Baza, игрушки одной из компаний подорожали до 15–20% из-за высокой стоимости древесины и цен на электроэнергию. На другом предприятии столкнулись с трудностями в поставках стеклотрубок из Смоленска, через которые выдувают шары и другие украшения.

Кроме того, канал отмечает, что многие производители имеют сложности с логистикой лакокрасочного сырья и порошка для узоров. В частности, речь идет о специальном акриловом лаке, сделанном по немецким технологиям.

Ранее стилист Алена Шоетова сообщила, что елочные игрушки реально сделать своими руками из природных материалов, ткани, бумаги, пенопласта или дерева. Она отметила, что для украшений подойдут скорлупки грецких орехов или желуди.

Шоетова добавила, что для создания самодельной игрушки необходимо разогреть духовку до 40 градусов Цельсия, нарезать цитрусовые кольцами не толще 7 мм, застелить противень бумагой для запекания, выложить на поверхность заготовки и отправить в печь на четыре-пять часов. Далее, по ее словам, необходимо прогреть клеевой пистолет, проклеить одну сторону скорлупки и, вложив туда два конца бечевки, закрыть второй скорлупкой.