Кабачок, как шашлычок! Обалденная заготовка на зиму — маринуем в банках 1 л

Когда сезон кабачков в разгаре, а душа просит чего-то вкусного и необычного, этот рецепт станет настоящим спасением! Маринованные кабачки, нарезанные кубиками, как шашлычок, — это не просто закуска, а настоящий взрыв вкуса зимой. Они сохраняют легкую хрусткость, впитывают ароматы маринада и напоминают о теплых летних днях. Идеальная заготовка для тех, кто любит яркие, пикантные вкусы и хочет удивить гостей нестандартной закуской.

Для приготовления вам понадобится 1 кг молодых кабачков, 1 крупный сладкий перец, 2 средние луковицы и пучок свежего укропа. Кабачки вымойте, обсушите и нарежьте крупными кубиками, примерно 3х3 см. Перец очистите от семян и нарежьте квадратиками такого же размера. Лук нарежьте крупными кольцами или полукольцами. Укроп мелко порубите. В стерилизованную литровую банку укладывайте овощи слоями, слегка пересыпая каждый слой укропом. Для маринада в кастрюлю влейте 500 мл воды, добавьте 50 мл 9% уксуса, 50 г сахара, 20 г соли, 3-4 горошины душистого перца и 2-3 лавровых листа. Доведите до кипения, проварите 2-3 минуты и залейте кипящим маринадом овощи в банке. Накройте крышкой и стерилизуйте банку в кипящей воде 15-20 минут. После закатайте крышку, переверните банку вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.

