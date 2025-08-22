За 5 минут и меньше! Бородинские гренки с чесноком — вкусные и ароматные!

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Есть закуски, которые никогда не подводят. Ароматные, хрустящие бородинские гренки с чесноком — именно тот случай! Они идеальны к кружке холодного пива после бани, для вечера с друзьями или просто когда душа просит чего-то горячего, душистого и невероятно вкусного. А чесночный соус делает их просто отменными! Это не просто жареный хлеб, это целая симфония вкуса с ярким ароматом тмина и кориандра из самого хлеба.

Для приготовления возьмите упаковку нарезанного бородинского хлеба. Разрежьте каждый ломтик пополам, если хотите получить аккуратные порционные кусочки. Теперь возьмите 4 средних зубчика чеснока. Два из них мелко порубите или пропустите через пресс, а два оставьте для соуса. Разогрейте на сковороде достаточное количество рафинированного масла для обжарки. Обжаривайте гренки с двух сторон до румяной хрустящей корочки. Сразу же, пока они горячие, натрите их оставшимися двумя зубчиками чеснока — так они пропитаются ароматом максимально. Для соуса просто смешайте ваш любимый майонез с тем чесноком, что вы подготовили ранее. Можно добавить чуть-чуть мелко порубленного зеленого лука прямо в соус или просто посыпать им готовые гренки при подаче для свежести и красоты. Подавайте гренки горячими, с душистым соусом. Хрустите с удовольствием!

