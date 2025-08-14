Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 11:03

Кабачковые мини-подушечки с грибами и сыром! Быстрый завтрак на сковороде!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые подушечки с грибами и сыром — воздушное наслаждение! Эти нежные подушечки из кабачкового теста с ароматной грибной начинкой и тягучим сыром — настоящее объедение! Готовятся просто, выглядят изысканно, тают во рту. Идеальная закуска для ужина или приема гостей.

Кабачки натираем на мелкой терке, слегка отжимаем лишний сок. Добавляем яйцо, щепотку соли и постепенно вводим муку, чтобы получилось мягкое тесто. Для начинки обжариваем шампиньоны с луком до золотистости, в конце добавляем рубленый укроп и тертый сыр.

На разогретую сковороду с маслом выкладываем столовой ложкой порции теста, делаем углубление и заполняем его грибной начинкой. Сверху закрываем еще небольшим количеством теста. Обжариваем на среднем огне под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подаем горячими со сметаной — сырная начинка будет нежно тянуться! Эти подушечки хороши и как самостоятельное блюдо, и как необычный гарнир.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

кабачки
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
