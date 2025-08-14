Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Кабачковые «бочонки» — сырная начинка просто взрыв! Вкуснятина за 15 минут!

Рулетики из кабачков «Бочонки» — нежная летняя закуска. Эти рулетики — настоящая находка для летнего стола! Молодые кабачки, сырная начинка с чесноком и зеленью, золотистая корочка — пальчики оближешь. Готовятся просто, а выглядят как ресторанное блюдо!

Молодые кабачки режем вдоль тонкими пластинами (3-4 мм), слегка солим и оставляем на 10 минут. Плавленый сыр разминаем вилкой, добавляем натертый твердый сыр, давленый чеснок, рубленую зелень, яйца и майонез — получается нежная кремовая начинка. Кабачковые ленты промокаем бумажным полотенцем, на каждый выкладываем ложку начинки и аккуратно сворачиваем рулетиком.

Обжариваем на разогретой сковороде с маслом по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Можно запечь в духовке при 180 °C 15 минут — будет менее калорийно.

Подаем теплыми с зеленью и сметаной. Эти «бочонки» хороши и как закуска, и как основное блюдо!

