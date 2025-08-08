Кабачки с грудкой в яичной заливке! Вкуснее всех запеканок, что вы ели! Этот рецепт сочетает нежность куриного филе с лёгкостью кабачков. Блюдо получается сытным, но не тяжёлым, с яркими нотками лимона и свежей зеленью.
Ингредиенты
- Кабачки — 2 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Чёрный перец — 5 г
- Соль — 6 г
- Сметана — 100 г
- Куриная грудка — 1 шт.
- Сыр твёрдый — 100 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Пармезан — 50 г
- Морковь — 1 шт.
- Растительное масло — 30 мл
- Лаймовый сок — 20 мл
- Цедра лимона — 10 г
- Петрушка — 10 г
- Тыквенные семечки — 15 г
Приготовление
- Куриную грудку маринуем в смеси лаймового сока, цедры лимона, чёрного перца и соли в течение 30 минут. Кабачки нарезаем кружочками, слегка подсаливаем. Лук и морковь пассеруем на растительном масле до мягкости. В форму для запекания выкладываем слоями: кабачки, обжаренные овощи, нарезанную куриную грудку, дольки помидора.
- Заливаем смесью из взбитых яиц, сметаны и тёртого сыра. Посыпаем пармезаном и тыквенными семечками. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо украшаем свежей петрушкой.
Ароматные кабачки с нежной курицей и хрустящей сырной корочкой станут отличным вариантом для семейного ужина. Приятного аппетита!
