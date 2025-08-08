Кабачки с грудкой в яичной заливке! Вкуснее всех запеканок, что вы ели

Кабачки с грудкой в яичной заливке! Вкуснее всех запеканок, что вы ели! Этот рецепт сочетает нежность куриного филе с лёгкостью кабачков. Блюдо получается сытным, но не тяжёлым, с яркими нотками лимона и свежей зеленью.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт.

Яйца — 4 шт.

Чёрный перец — 5 г

Соль — 6 г

Сметана — 100 г

Куриная грудка — 1 шт.

Сыр твёрдый — 100 г

Лук репчатый — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Пармезан — 50 г

Морковь — 1 шт.

Растительное масло — 30 мл

Лаймовый сок — 20 мл

Цедра лимона — 10 г

Петрушка — 10 г

Тыквенные семечки — 15 г

Приготовление

Куриную грудку маринуем в смеси лаймового сока, цедры лимона, чёрного перца и соли в течение 30 минут. Кабачки нарезаем кружочками, слегка подсаливаем. Лук и морковь пассеруем на растительном масле до мягкости. В форму для запекания выкладываем слоями: кабачки, обжаренные овощи, нарезанную куриную грудку, дольки помидора. Заливаем смесью из взбитых яиц, сметаны и тёртого сыра. Посыпаем пармезаном и тыквенными семечками. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо украшаем свежей петрушкой.

Ароматные кабачки с нежной курицей и хрустящей сырной корочкой станут отличным вариантом для семейного ужина. Приятного аппетита!

