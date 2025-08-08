Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кабачки с грудкой в яичной заливке! Вкуснее всех запеканок, что вы ели

Кабачки с грудкой в яичной заливке! Вкуснее всех запеканок, что вы ели! Этот рецепт сочетает нежность куриного филе с лёгкостью кабачков. Блюдо получается сытным, но не тяжёлым, с яркими нотками лимона и свежей зеленью.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Чёрный перец — 5 г
  • Соль — 6 г
  • Сметана — 100 г
  • Куриная грудка — 1 шт.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Пармезан — 50 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Растительное масло — 30 мл
  • Лаймовый сок — 20 мл
  • Цедра лимона — 10 г
  • Петрушка — 10 г
  • Тыквенные семечки — 15 г

Приготовление

  1. Куриную грудку маринуем в смеси лаймового сока, цедры лимона, чёрного перца и соли в течение 30 минут. Кабачки нарезаем кружочками, слегка подсаливаем. Лук и морковь пассеруем на растительном масле до мягкости. В форму для запекания выкладываем слоями: кабачки, обжаренные овощи, нарезанную куриную грудку, дольки помидора.
  2. Заливаем смесью из взбитых яиц, сметаны и тёртого сыра. Посыпаем пармезаном и тыквенными семечками. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо украшаем свежей петрушкой.

Ароматные кабачки с нежной курицей и хрустящей сырной корочкой станут отличным вариантом для семейного ужина. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

