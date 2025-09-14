Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 14:00

Идеальные пышные оладьи на кефире — нет ничего проще и вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идеальные пышные оладьи на кефире. Нет ничего проще и вкуснее этих воздушных золотистых оладушков! Идеальный завтрак для выходного дня, который поднимет настроение всей семье. Подавайте их с медом, сметаной или любимым вареньем — они беспроигрышны в любой комбинации!

Ингредиенты

  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Кефир 3,2% — 250 мл
  • Мука — 250 г
  • Сода — 1 ч. л. (без горки)
  • Уксус 9% — 1 ч. л. (для гашения соды)

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте кефир комнатной температуры и снова тщательно перемешайте. Муку просейте вместе с ванилином и постепенно введите в жидкую смесь, аккуратно помешивая тесто ложкой, чтобы не было комочков.
  2. Соду погасите уксусом и сразу же добавьте в тесто, энергично перемешав, вы сразу увидите, как оно начнет пузыриться и становиться воздушным. Дайте тесту постоять буквально пять минут. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте ее растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладушки. Жарьте с обеих сторон до румяного, золотистого цвета. Подавайте горячими!

Ранее мы готовили оладьи-пиццу на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу.

панкейки
оладьи
кефир
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.