Идеальные пышные оладьи на кефире. Нет ничего проще и вкуснее этих воздушных золотистых оладушков! Идеальный завтрак для выходного дня, который поднимет настроение всей семье. Подавайте их с медом, сметаной или любимым вареньем — они беспроигрышны в любой комбинации!
Ингредиенты
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 3 ст. л.
- Ванилин — на кончике ножа
- Соль — 0,5 ч. л.
- Кефир 3,2% — 250 мл
- Мука — 250 г
- Сода — 1 ч. л. (без горки)
- Уксус 9% — 1 ч. л. (для гашения соды)
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте кефир комнатной температуры и снова тщательно перемешайте. Муку просейте вместе с ванилином и постепенно введите в жидкую смесь, аккуратно помешивая тесто ложкой, чтобы не было комочков.
- Соду погасите уксусом и сразу же добавьте в тесто, энергично перемешав, вы сразу увидите, как оно начнет пузыриться и становиться воздушным. Дайте тесту постоять буквально пять минут. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте ее растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладушки. Жарьте с обеих сторон до румяного, золотистого цвета. Подавайте горячими!
