Идеальные пышные оладьи на кефире — нет ничего проще и вкуснее

Идеальные пышные оладьи на кефире — нет ничего проще и вкуснее

Идеальные пышные оладьи на кефире. Нет ничего проще и вкуснее этих воздушных золотистых оладушков! Идеальный завтрак для выходного дня, который поднимет настроение всей семье. Подавайте их с медом, сметаной или любимым вареньем — они беспроигрышны в любой комбинации!

Ингредиенты

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Ванилин — на кончике ножа

Соль — 0,5 ч. л.

Кефир 3,2% — 250 мл

Мука — 250 г

Сода — 1 ч. л. (без горки)

Уксус 9% — 1 ч. л. (для гашения соды)

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте кефир комнатной температуры и снова тщательно перемешайте. Муку просейте вместе с ванилином и постепенно введите в жидкую смесь, аккуратно помешивая тесто ложкой, чтобы не было комочков. Соду погасите уксусом и сразу же добавьте в тесто, энергично перемешав, вы сразу увидите, как оно начнет пузыриться и становиться воздушным. Дайте тесту постоять буквально пять минут. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте ее растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладушки. Жарьте с обеих сторон до румяного, золотистого цвета. Подавайте горячими!

Ранее мы готовили оладьи-пиццу на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу.