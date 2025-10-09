Оладьи из тунца станут вашим любимым полезным ужином! Вкусный рецепт для похудения

Эти нежные оладьи из тунца станут вашим любимым полезным ужином! Сытные, богатые белком и с минимальным количеством углеводов — идеальное блюдо для тех, кто следит за питанием. Наслаждайтесь вкусной и полезной едой без лишних хлопот!

Ингредиенты

Тунец консервированный — 130 г

Творог — 150 г

Сыр — 50 г

Яйца — 2 шт. (1 сырое + 1 вареное)

Лук зеленый — 5-6 перьев

Овощи свежие — 400 г

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление

Консервированный тунец разомните вилкой, добавьте творог, тертый сыр, мелко нарезанное вареное яйцо и зеленый лук. Введите сырое яйцо, посолите, добавьте специи и тщательно перемешайте массу до однородности. Сформируйте оладьи и выпекайте на антипригарной сковороде на медленном огне под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте готовые оладьи со свежими овощами — огурцами, помидорами и листовым салатом.

