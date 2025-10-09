Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 17:00

Оладьи из тунца станут вашим любимым полезным ужином! Вкусный рецепт для похудения

Эти нежные оладьи из тунца станут вашим любимым полезным ужином! Сытные, богатые белком и с минимальным количеством углеводов — идеальное блюдо для тех, кто следит за питанием. Наслаждайтесь вкусной и полезной едой без лишних хлопот!

Ингредиенты

  • Тунец консервированный — 130 г
  • Творог — 150 г
  • Сыр — 50 г
  • Яйца — 2 шт. (1 сырое + 1 вареное)
  • Лук зеленый — 5-6 перьев
  • Овощи свежие — 400 г
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Приготовление

  1. Консервированный тунец разомните вилкой, добавьте творог, тертый сыр, мелко нарезанное вареное яйцо и зеленый лук. Введите сырое яйцо, посолите, добавьте специи и тщательно перемешайте массу до однородности.
  2. Сформируйте оладьи и выпекайте на антипригарной сковороде на медленном огне под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте готовые оладьи со свежими овощами — огурцами, помидорами и листовым салатом.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.

