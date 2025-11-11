Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 09:00

Хрустящие крылышки в медовой шубке: мой секрет готовки маринада за 5 минут — такие вкусные, что можно подать на любой праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие крылышки в медовой шубке: мой секрет готовки маринада за 5 минут — такие вкусные, что можно подать на любой праздник. Знаете, как превратить обычные крылышки в главный хит любого стола? Мой секрет — в волшебном маринаде, который делает мясо невероятно сочным внутри, а снаружи покрывает его липкой, хрустящей и абсолютно божественной глазурью. Это блюдо спасает меня постоянно, когда гости уже на пороге, а готовить сложное некогда.

Беру около килограмма куриных крылышек, хорошенько их обсушиваю, маленький кончик отрезаю и делю на две фаланги. Отправляю их в миску к своим главным партнерам — измельченному чесноку, щепотке острого чили для пикантности, душистой паприке для цвета и имбирю для свежести. Теперь основа волшебства — примерно 100–150 миллилитров соевого соуса для солености и пару столовых ложек меда для той самой карамельной сладости. Все это старательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек пропитался этими ароматами. Жарю на хорошо разогретой сковороде на среднем огне, до тех пор, пока не появится тот самый румяный, соблазнительный загар и аппетитный хруст. Поверьте, это проще, чем кажется, а результат исчезает со стола молниеносно.

Ранее мы делились идеей устроить новогоднее застолье без тонны майонеза. Готовим закусочный тортик «Цыпа» из яиц и курицы — простой рецепт покорит всех.

Читайте также
Такие крылышки улетают как семечки: секрет этого чумового рецепта в особом соусе, а еще его легко готовить на 1 сковороде
Общество
Такие крылышки улетают как семечки: секрет этого чумового рецепта в особом соусе, а еще его легко готовить на 1 сковороде
Куриные крылышки на сковороде: необычайная вкуснятина с цитрусово-медовой глазурью
Общество
Куриные крылышки на сковороде: необычайная вкуснятина с цитрусово-медовой глазурью
Шикарный рецепт из печени — вкуснее всяких котлет, не жирно, полезно: готовим суфле в духовке — смешал за 5 минут и запек
Общество
Шикарный рецепт из печени — вкуснее всяких котлет, не жирно, полезно: готовим суфле в духовке — смешал за 5 минут и запек
Запеканки больше не делаю, готовлю шкмерули по-грузински. Нужны курочка, сливки и чеснок
Общество
Запеканки больше не делаю, готовлю шкмерули по-грузински. Нужны курочка, сливки и чеснок
Маринованные помидоры по-итальянски: к мясу, картошке и на поджаристый хлеб с творожным сыром — это гениальный рецепт вкуснятины
Общество
Маринованные помидоры по-итальянски: к мясу, картошке и на поджаристый хлеб с творожным сыром — это гениальный рецепт вкуснятины
крылышки
курица
маринад
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фон дер Ляйен бросила силы на разведку
Учительница пригласила ученика к себе домой на ночь и изнасиловала его
Минстрой ввел новую форму отчетности для управляющих компаний
В Британии пустили слух о планах устроить провокацию против РФ на Балтике
Токаев высказался о роли России в решении мировых проблем
Ассоциация японской анимации выходит на российский рынок
Врач назвала главные причины появления сколов и трещин на зубах
ФСБ раскрыла детали сорванной операции по угону МиГ-31
Обнаружен пролетевший над Россией метеорит
Снег выпал: можно ли обрезать деревья и кустарники в саду зимой?
Расчет пособий и отпускных в 2025–2026 году: что изменилось?
Раскрыто число погибших при крушении самолета во Флориде
Появились кадры задержания «спонсора» экстремистов в Забайкалье
Военкор прокомментировал видео с колонной ВС России в Красноармейске
В Забайкалье задержали спонсора запрещенной организации
Охлобыстин составил топ знаковых фильмов для молодежи
Из московской гостиницы экстренно эвакуировали более 700 человек
Посол Алипов назвал условие для завершения СВО на Украине уже завтра
Токаев анонсировал открытие сквера в честь дружбы России и Казахстана
В операции по угону российского МиГ-31 нашли след организации-иноагента
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.