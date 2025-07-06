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06 июля 2025 в 13:30

Готовьте как итальянцы! Идеальные ракушки с сыром и овощами — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовьте как итальянцы! Идеальные ракушки с сыром и овощами — вкуснота, легко и просто! Конкильони с рикоттой и шпинатом — уютное итальянское блюдо, которое легко впишется в семейный ужин или романтический вечер. Запечённые ракушки с наполнением из рикотты и шпината получаются сочными и ароматными, а красочный болгарский перец добавляет свежести и лёгкой сладости.

Ингредиенты

  • Большие ракушки (конкильони) — 15–20 шт.
  • Рикотта — 180 г
  • Шпинат замороженный — 1 шайба (~20 г)
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Томатный соус — 300–350 г
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление

  1. Перец мелко нарезать и обжарить на сковороде до мягкости. Пока перец готовится, отварить макароны согласно инструкции на упаковке. Когда перец станет мягким, влить томатный соус, перемешать и прогревать ещё около 5 минут, чтобы соус пропитался вкусами.
  2. Рикотту смешать с размороженным шпинатом, посолить и поперчить. Полученной смесью аккуратно нафаршировать остывшие конкильони.
  3. На дно формы выложить часть томатного соуса, затем разместить фаршированные ракушки. Сверху полить оставшимся соусом. Запекать 15 минут при 180 °С до румяной корочки.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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