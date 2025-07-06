Готовьте как итальянцы! Идеальные ракушки с сыром и овощами — вкуснота, легко и просто! Конкильони с рикоттой и шпинатом — уютное итальянское блюдо, которое легко впишется в семейный ужин или романтический вечер. Запечённые ракушки с наполнением из рикотты и шпината получаются сочными и ароматными, а красочный болгарский перец добавляет свежести и лёгкой сладости.

Ингредиенты

Большие ракушки (конкильони) — 15–20 шт.

Рикотта — 180 г

Шпинат замороженный — 1 шайба (~20 г)

Болгарский перец — 1 шт.

Томатный соус — 300–350 г

Соль и перец — по вкусу

Приготовление

Перец мелко нарезать и обжарить на сковороде до мягкости. Пока перец готовится, отварить макароны согласно инструкции на упаковке. Когда перец станет мягким, влить томатный соус, перемешать и прогревать ещё около 5 минут, чтобы соус пропитался вкусами. Рикотту смешать с размороженным шпинатом, посолить и поперчить. Полученной смесью аккуратно нафаршировать остывшие конкильони. На дно формы выложить часть томатного соуса, затем разместить фаршированные ракушки. Сверху полить оставшимся соусом. Запекать 15 минут при 180 °С до румяной корочки.

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