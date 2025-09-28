Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 06:56

Таким макаронам позавидуют и в Италии — добавляю соус из 3 ингредиентов и семья уплетает на раз-два

Макароны с трехкомпонентным соусом представляют собой изысканное блюдо, которое сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус. Это кушанье доказывает, что для создания кулинарного шедевра не нужны сложные рецепты и многочисленные ингредиенты. Сочетание пасты и ароматного соуса создает гармоничный вкус, который нравится всей семье.

Для приготовления соуса потребуется: 500 г спелых помидоров, 100 г пармезана, 50 г свежего базилика, 3 зубчика чеснока, 4 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Помидоры ошпаривают кипятком, снимают кожуру и измельчают в блендере. Добавляют тертый пармезан, листья базилика, измельченный чеснок и оливковое масло. Взбивают до однородной кремообразной консистенции. Макароны отваривают в подсоленной воде до состояния аль денте, сохраняя легкую упругость. Смешивают с соусом непосредственно перед подачей.

Важно не переваривать макароны, чтобы они сохранили идеальную текстуру. Подают сразу после приготовления, посыпав дополнительным пармезаном и свежим базиликом. Это блюдо особенно ценится за свой яркий вкус и быстроту приготовления — весь процесс занимает не более 20 минут.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

