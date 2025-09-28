Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 08:00

Россиянам объяснили, чем может обернуться хранение старого шкафа на балконе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за хранение шкафа на балконе можно получить штраф

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хранение шкафа или холодильника на балконе может привести к штрафу, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, на балконе следует хранить только необходимые вещи, избегая пожароопасных материалов и тяжелых предметов, чтобы не создавать угроз.

На балконе стоит, скажем, старый холодильник или какой-нибудь громоздкий шкаф. Вероятность получить предписание, а затем и денежное взыскание, действительно существует. Проблема заключается в том, что балкон, хоть он и является частью вашей квартиры, подчиняется общим правилам безопасности. Законодательство может рассматривать его захламление с двух позиций: как потенциальную угрозу пожарной безопасности и как нарушение правил эксплуатации жилья, — пояснил Бондарь.

Эксперт заявил, что надзорные органы проверяют соблюдение противопожарных норм. По его словам, на балконах и лоджиях нельзя размещать горючие вещества и загромождать мебелью пространство, которое мешает доступу к пожарным лестницам и люкам. Он предупредил, что данное нарушение может повлечь за собой предупреждение или штраф до 15 тысяч рублей.

Другой важный аспект — о допустимой нагрузке на балконную плиту. Строительные нормативы устанавливают, что временная нагрузка не должна превышать 400 кг на квадратный метр, а постоянная — 200 кг. Если вес хранимых вещей с учетом остекления и отделки создает риск разрушения плиты, это может быть квалифицировано как нарушение правил пользования жилым помещением. За такое нарушение предусмотрена ответственность по статье 7.21 КоАП РФ, которая предполагает штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, — добавил Бондарь.

Специалист отметил, что чаще всего проблемы возникают после обращений соседей или в ходе плановых проверок. По его словам, пожар или обрушение из-за накопления мусора могут повлечь за собой штрафы в размере до 50 000 рублей согласно статье 20.4 КоАП РФ. Кроме того, подчеркивает Бондарь, в случае причинения вреда здоровью может наступить уголовная ответственность.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предупредил о мошенниках, которые представляются старшими по дому. Он рекомендовал не предоставлять личные данные и завершать разговор при таких звонках или сообщениях. По его словам, злоумышленники часто используют этот метод для получения конфиденциальной информации, выдавая себя за представителей жилищно-коммунального хозяйства.

ЖКХ
россияне
советы
штрафы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.