Россиянам объяснили, чем может обернуться хранение старого шкафа на балконе Эксперт по ЖКХ Бондарь: за хранение шкафа на балконе можно получить штраф

Хранение шкафа или холодильника на балконе может привести к штрафу, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, на балконе следует хранить только необходимые вещи, избегая пожароопасных материалов и тяжелых предметов, чтобы не создавать угроз.

На балконе стоит, скажем, старый холодильник или какой-нибудь громоздкий шкаф. Вероятность получить предписание, а затем и денежное взыскание, действительно существует. Проблема заключается в том, что балкон, хоть он и является частью вашей квартиры, подчиняется общим правилам безопасности. Законодательство может рассматривать его захламление с двух позиций: как потенциальную угрозу пожарной безопасности и как нарушение правил эксплуатации жилья, — пояснил Бондарь.

Эксперт заявил, что надзорные органы проверяют соблюдение противопожарных норм. По его словам, на балконах и лоджиях нельзя размещать горючие вещества и загромождать мебелью пространство, которое мешает доступу к пожарным лестницам и люкам. Он предупредил, что данное нарушение может повлечь за собой предупреждение или штраф до 15 тысяч рублей.

Другой важный аспект — о допустимой нагрузке на балконную плиту. Строительные нормативы устанавливают, что временная нагрузка не должна превышать 400 кг на квадратный метр, а постоянная — 200 кг. Если вес хранимых вещей с учетом остекления и отделки создает риск разрушения плиты, это может быть квалифицировано как нарушение правил пользования жилым помещением. За такое нарушение предусмотрена ответственность по статье 7.21 КоАП РФ, которая предполагает штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, — добавил Бондарь.

Специалист отметил, что чаще всего проблемы возникают после обращений соседей или в ходе плановых проверок. По его словам, пожар или обрушение из-за накопления мусора могут повлечь за собой штрафы в размере до 50 000 рублей согласно статье 20.4 КоАП РФ. Кроме того, подчеркивает Бондарь, в случае причинения вреда здоровью может наступить уголовная ответственность.

