09 августа 2025 в 14:00

Готовлю полчаса — хватает на неделю! Простой рецепт сливового мармелада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливовый мармелад — вкус детства без консервантов! Когда хочется сладкого, но не хочется лишнего сахара и химии, этот мармелад станет идеальным решением! Натуральный, с ярким фруктовым вкусом и приятной кислинкой, он понравится и детям, и взрослым. А готовится так просто, что вы удивитесь, почему не делали его раньше. Всего два основных ингредиента — и у вас получится полезная сладость без всяких Е-добавок.

Готовим вместе:

Возьмите 1 кг спелых слив (лучше брать кисло-сладкие сорта). Хорошо промойте, удалите косточки и разрежьте на четвертинки. Выложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте 100–150 г сахара (количество зависит от сладости слив) и 50 мл воды. Поставьте на средний огонь.

Когда сливы пустят сок, убавьте огонь до минимума и тушите около 30 минут, периодически помешивая. Масса должна уменьшиться в объеме примерно вдвое, а сливы полностью размягчиться. Затем протрите горячую массу через сито или измельчите блендером — так мармелад получится особенно нежным.

Верните пюре в кастрюлю и продолжайте уваривать на самом маленьком огне, постоянно помешивая деревянной лопаткой. Готовность проверяйте так: проведите лопаткой по дну — если остается четкий след, который не сразу заполняется, значит мармелад готов.

Подготовьте форму, застелите ее пергаментом или пищевой пленкой. Вылейте горячий мармелад, разровняйте и оставьте при комнатной температуре на 4–5 часов. Затем можно подсушить в духовке при 70 °C с приоткрытой дверцей 1–2 часа, если хотите получить более плотную текстуру.

Готовый мармелад нарежьте кубиками или фигурными формочками. Храните в стеклянной банке или контейнере.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
слива
мармелад
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
