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16 июля 2025 в 19:45

Готовим вишневую наливку дома — 5 простых рецептов и дюжина советов

Вишневые наливки: рецепты Вишневые наливки: рецепты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вишневая наливка — классика домашнего винокурения, которая ценится за яркий рубиновый цвет и насыщенный фруктовый вкус с легкой кислинкой. Ее готовят из свежих или замороженных ягод, сахара и алкоголя — водки, самогона или коньяка. Процесс прост, но требует терпения и внимания к деталям. Мы собрали пять проверенных рецептов и советы, которые помогут вам получить идеальный напиток.

Классическая наливка на водке

Смешайте 2 кг промытой вишни (с косточками или без), 1 кг сахара и 1 л водки в стеклянной емкости. Старайтесь не укладывать ягоды слишком плотно, не утрамбовывайте их. Закройте крышкой и оставьте в темном теплом месте на 1,5–2 месяца. Раз в несколько дней встряхивайте банку. Затем процедите, разлейте по бутылкам и храните в холодном месте. Крепость — около 18–20%.

Наливка на самогоне по-деревенски

Ягоды (1,5 кг) слегка подавите, засыпьте 500 г сахарного песка, залейте 1 л самогона. Оставьте под крышкой на три-четыре недели. Периодически проверяйте и помешивайте. Затем процедите, отфильтруйте и охладите. Получается крепкая, но мягкая наливка.

Наливка на коньяке с гвоздикой

Проколите каждую вишню иголкой, чтобы лучше выделялся сок. Соедините 0,5 кг ягод с 200 г сахарного песка, добавьте несколько листиков вишни и бутонов гвоздики. Залейте 0,5 л коньяка, плотно закройте и настаивайте 30 дней в темном месте. Процедите и используйте ягоды для десертов.

Как приготовить наливку на вишне Как приготовить наливку на вишне Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Наливка с медом

Смешайте 3 кг вишни с 1 кг меда в банке, оставив немного свободного пространства. Закройте и храните в темном прохладном месте два месяца. Затем процедите. Мед придает напитку мягкость и дополнительную сладость.

Быстрый рецепт с водой и водкой

Выложите 3 кг вишни в банки, пересыпая 500 г сахарного песка. Залейте 2,5 л водки и 2 л воды так, чтобы ягоды были покрыты жидкостью. Накройте крышками и оставьте на две недели. Слейте жидкость, подсыпьте еще сахара к ягодам, встряхните и оставьте еще на две недели. Затем слейте сок, соедините с первой жидкостью, процедите и храните.

Дюжина советов для идеальной вишневой наливки

  • Используйте спелые, но не перезрелые ягоды, без признаков гнили.

  • Косточки можно оставить для миндального аромата или удалить для мягкости.

  • Банки должны быть чистыми и сухими.

  • Для брожения накройте горловину перчаткой с проколом или гидрозатвором.

  • Храните наливку в темном прохладном месте, чтобы сохранить цвет и вкус.

  • Не торопитесь: наливка раскрывается после выдержки минимум 1,5–2 месяца.

  • Регулярно встряхивайте содержимое для равномерного настаивания.

  • Используйте натуральные ингредиенты без химии.

  • Добавляйте пряности по вкусу, но не перебарщивайте.

  • После процеживания напиток можно дополнительно фильтровать через вату.

  • Оставшиеся ягоды не выбрасывайте — они отлично подойдут для десертов.

  • Перед подачей наливку слегка охладите до 12–15 °С.

Помните, что алкоголь вредит вашему здоровью. Не злоупотребляйте вишневой наливкой, даже если она вышла очень вкусной.

Попробуйте повторить эти рецепты, а если любите абрикосы больше — посмотрите еще один: абрикосовая настойка по-царски.

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кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
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