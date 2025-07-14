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14 июля 2025 в 16:09

Соус медово-горчичный — как сделать курицу королевой вечера за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медово-горчичный соус — универсальное решение для запекания курицы, утки, гуся или индейки. Он придаст блюду хрустящую золотистую корочку с идеальным балансом сладости и остроты. Кроме того, этот соус отлично подходит для заправки салатов — достаточно добавить немного уксуса или лимонного сока.

Ингредиенты

  • Мед — 3 ст. л.
  • Горчица в зернах — 2 ст. л.
  • Растительное масло (без запаха) — 2 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.

Как приготовить медово-горчичный соус

  1. Переложите мед в небольшую миску и слегка растопите его, например, в микроволновке — важно не доводить до кипения.
  2. Переложите мед в баночку или емкость для блендера. Добавьте горчицу в зернах (можно заменить обычной влажной горчицей).
  3. Влейте растительное масло и посолите. Закройте крышку и тщательно взболтайте в баночке или взбейте блендером до однородности.
  4. Для салатов добавьте несколько капель яблочного или бальзамического уксуса, либо лимонного сока.

Соус готов! Хранить его можно в холодильнике 2–3 дня. Используйте для обмазки птицы перед запеканием или как вкусную заправку для свежих овощных салатов.

Этот простой и быстрый соус поможет поднять вкус привычных блюд на новый уровень. Попробуйте уже сегодня!

Лето — не время стоять у плиты, особенно когда хочется чего-то вкусного и легкого. Этот десерт готовится буквально за минуты, а радует не меньше, чем сложные торты!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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