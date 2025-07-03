Ленивый десерт за 10 минут: кефирно-банановый мусс без сахара

Лето не время стоять у плиты, особенно когда хочется чего-то вкусного и легкого. Этот десерт готовится буквально за минуты, а радует не меньше, чем сложные торты!
Никакого сахара, лишней посуды и долгого ожидания — только натуральные ингредиенты и свежий вкус. Идеально для жаркого дня или внезапного гостя!
Что нужно:
- 200 мл кефира;
- 1 спелый банан;
- щепотка ванили;
- 1 ч. л. какао;
- ягоды/орехи для украшения.
Разминаем банан вилкой до пюре, смешиваем с кефиром, ванилью и какао. Переливаем в бокалы и украшаем чем душе угодно — ягодами, орешками или кокосовой стружкой.
Ставим в холодильник на 10 минут — и вуаля! Нежный, освежающий десерт готов. Дети будут в восторге, а фигура скажет вам спасибо.
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