Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 10:02

Ленивый десерт за 10 минут: кефирно-банановый мусс без сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лето не время стоять у плиты, особенно когда хочется чего-то вкусного и легкого. Этот десерт готовится буквально за минуты, а радует не меньше, чем сложные торты!

Никакого сахара, лишней посуды и долгого ожидания — только натуральные ингредиенты и свежий вкус. Идеально для жаркого дня или внезапного гостя!

Что нужно:

  • 200 мл кефира;
  • 1 спелый банан;
  • щепотка ванили;
  • 1 ч. л. какао;
  • ягоды/орехи для украшения.

Разминаем банан вилкой до пюре, смешиваем с кефиром, ванилью и какао. Переливаем в бокалы и украшаем чем душе угодно — ягодами, орешками или кокосовой стружкой.

Ставим в холодильник на 10 минут — и вуаля! Нежный, освежающий десерт готов. Дети будут в восторге, а фигура скажет вам спасибо.

Мечтаете сохранить летнюю свежесть огурцов до зимы? Этот рецепт маринования без стерилизации позволит наслаждаться хрустящими огурчиками, будто только что с грядки. Секрет — в особой заливке, которая сохраняет натуральный вкус и аромат.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.