Ленивый десерт за 10 минут: кефирно-банановый мусс без сахара

Лето не время стоять у плиты, особенно когда хочется чего-то вкусного и легкого. Этот десерт готовится буквально за минуты, а радует не меньше, чем сложные торты!

Никакого сахара, лишней посуды и долгого ожидания — только натуральные ингредиенты и свежий вкус. Идеально для жаркого дня или внезапного гостя!

Что нужно:

200 мл кефира;

1 спелый банан;

щепотка ванили;

1 ч. л. какао;

ягоды/орехи для украшения.

Разминаем банан вилкой до пюре, смешиваем с кефиром, ванилью и какао. Переливаем в бокалы и украшаем чем душе угодно — ягодами, орешками или кокосовой стружкой.

Ставим в холодильник на 10 минут — и вуаля! Нежный, освежающий десерт готов. Дети будут в восторге, а фигура скажет вам спасибо.

Мечтаете сохранить летнюю свежесть огурцов до зимы? Этот рецепт маринования без стерилизации позволит наслаждаться хрустящими огурчиками, будто только что с грядки. Секрет — в особой заливке, которая сохраняет натуральный вкус и аромат.