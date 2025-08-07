В Госдуме обозначили ключевую проблему современного кино

Главная проблема как современного кино, так и телепередач заключается в пропаганде преимуществ одиночества, заявил «Радио 1» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что семейных героев в фильмах часто показывают как людей со скромной жизнью, формируя у зрителей ложные убеждения.

Если молодая девушка замужем, с ребеночком, то в 99% случаев она брошена и несчастна. А незамужняя другая бегает и совращает мужиков, и денег у нее куча. Вот отсюда и проблема, — высказался Милонов.

Он отметил, что ключевым элементом успеха в фильмах стали насилие и разврат, в то время как теме семьи уделяется не так много внимания. По его словам, пары с детьми зачастую представлены несчастными в отличие от тех же одиночек.

Милонов ранее заявил, что ток-шоу о маргинальных семьях, в том числе «Мужское/Женское» и «Пусть говорят», не следует запрещать, ведь они демонстрируют обществу все недостатки такого образа жизни. Серьезную опасность, по мнению депутата, представляют другие шоу и фильмы, которые пропагандируют одинокий образ жизни.