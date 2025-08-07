Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 17:51

Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев опасается встречи Путина и Трампа

Олейник: Киев не заинтересован в мире и боится встречи Путина с Трампом

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Власти Украины опасаются возможной встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, сообщил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, в Киеве не заинтересованы в установлении мира.

Конечно, в Киеве боятся предстоящей встречи Трампа и Путина. Дело в том, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому мир не нужен, потому что, как только будет снято военное положение, встанет вопрос о выборах, а у него с этим большие проблемы. Вот перемирие Киеву нужно, чтобы подтянуть вопросы, связанные с оружием, мобилизацией, перегруппировкой и продолжить конфликт, — заявил собеседник.

Россия же, по его словам, хочет устойчивого мира. Олейник добавил, что на переговорах лидеры могут затронуть и вопросы глобальной безопасности, включая предотвращение ядерного конфликта. По его словам, тема ядерной угрозы актуальна и для Украины, чье руководство периодически заявляет о намерении разработать собственное ядерное оружие.

Ранее Олейник предположил, что Великобритания попытается помешать проведению встречи Путина, Трампа и Зеленского. По его словам, Лондон сделает все, чтобы не допустить переговоров, и может организовать провокацию. Олейник также считает, что Европе и ее лидерам невыгоден успех мирных переговоров по Украине.

Владимир Зеленский
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
