Забудьте об айс-ти! Готовим холодный вишневый какао — идеально в жару

Холодный вишневый какао — это необычный вариант любимого напитка с яркой фруктовой ноткой. Он сочетает насыщенный вкус какао с легкой кислинкой вишни и приятной прохладой. Такой напиток отлично освежает в жаркий день и не требует добавления сахара.
Ингредиенты:
- какао — 20 г;
- сливки 10% — 25 г;
- вода — 30 г;
- соль — 1 щепотка;
- кокосовое молоко — 100 г;
- вишневый сок — 25 г;
- лед — 0,5 стакана.
Приготовление:
- Смешайте какао, сливки, воду и соль до однородной массы.
- Добавьте кокосовое молоко и тщательно перемешайте.
- Влейте вишневый сок и еще раз перемешайте.
- Наполните стакан льдом, влейте приготовленную смесь.
- Аккуратно размешайте перед подачей.
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