Забудьте об айс-ти! Готовим холодный вишневый какао — идеально в жару

Холодный вишневый какао — это необычный вариант любимого напитка с яркой фруктовой ноткой. Он сочетает насыщенный вкус какао с легкой кислинкой вишни и приятной прохладой. Такой напиток отлично освежает в жаркий день и не требует добавления сахара.

Ингредиенты:

какао — 20 г;

сливки 10% — 25 г;

вода — 30 г;

соль — 1 щепотка;

кокосовое молоко — 100 г;

вишневый сок — 25 г;

лед — 0,5 стакана.

Приготовление:

Смешайте какао, сливки, воду и соль до однородной массы. Добавьте кокосовое молоко и тщательно перемешайте. Влейте вишневый сок и еще раз перемешайте. Наполните стакан льдом, влейте приготовленную смесь. Аккуратно размешайте перед подачей.

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