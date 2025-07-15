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15 июля 2025 в 19:32

Забудьте об айс-ти! Готовим холодный вишневый какао — идеально в жару

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Холодный вишневый какао — это необычный вариант любимого напитка с яркой фруктовой ноткой. Он сочетает насыщенный вкус какао с легкой кислинкой вишни и приятной прохладой. Такой напиток отлично освежает в жаркий день и не требует добавления сахара.

Ингредиенты:

  • какао — 20 г;
  • сливки 10% — 25 г;
  • вода — 30 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • кокосовое молоко — 100 г;
  • вишневый сок — 25 г;
  • лед — 0,5 стакана.

Приготовление:

  1. Смешайте какао, сливки, воду и соль до однородной массы.
  2. Добавьте кокосовое молоко и тщательно перемешайте.
  3. Влейте вишневый сок и еще раз перемешайте.
  4. Наполните стакан льдом, влейте приготовленную смесь.
  5. Аккуратно размешайте перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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