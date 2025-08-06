Варенье по-новому: шоколадная вишня как из кондитерской

Вишня в шоколаде — это домашний десерт с изюминкой, который легко приготовить за полчаса. Шоколадный аромат и кисло-сладкий вкус ягод превращают обычное варенье в нечто особенное. Оно отлично сочетается с блинами, творогом или тостами — настоящий уют в банке!

Ингредиенты:

вишня без косточек — 1 кг;

сахар — 800 г;

какао-порошок — 80–100 г;

корица (по желанию) — щепотка;

коньяк (по желанию) — 1–2 ст. л.

Приготовление:

Удалите косточки из вишни, сок сохраните. Смешайте ягоды с сахаром, оставьте на 3–4 часа, чтобы выделился сок. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, варите 15 минут, снимая пену. Добавьте какао-порошок, перемешайте до однородности. Проварите ещё 10 минут на слабом огне. При желании добавьте корицу или немного коньяка в конце варки. Готовое варенье горячим разлейте по стерильным банкам, закатайте.

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