Варенье по-новому: шоколадная вишня как из кондитерской

Вишня в шоколаде — это домашний десерт с изюминкой, который легко приготовить за полчаса. Шоколадный аромат и кисло-сладкий вкус ягод превращают обычное варенье в нечто особенное. Оно отлично сочетается с блинами, творогом или тостами — настоящий уют в банке!
Ингредиенты:
- вишня без косточек — 1 кг;
- сахар — 800 г;
- какао-порошок — 80–100 г;
- корица (по желанию) — щепотка;
- коньяк (по желанию) — 1–2 ст. л.
Приготовление:
- Удалите косточки из вишни, сок сохраните.
- Смешайте ягоды с сахаром, оставьте на 3–4 часа, чтобы выделился сок.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, варите 15 минут, снимая пену.
- Добавьте какао-порошок, перемешайте до однородности.
- Проварите ещё 10 минут на слабом огне.
- При желании добавьте корицу или немного коньяка в конце варки.
- Готовое варенье горячим разлейте по стерильным банкам, закатайте.
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