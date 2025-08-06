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06 августа 2025 в 09:23

Варенье по-новому: шоколадная вишня как из кондитерской

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вишня в шоколаде — это домашний десерт с изюминкой, который легко приготовить за полчаса. Шоколадный аромат и кисло-сладкий вкус ягод превращают обычное варенье в нечто особенное. Оно отлично сочетается с блинами, творогом или тостами — настоящий уют в банке!

Ингредиенты:

  • вишня без косточек — 1 кг;
  • сахар — 800 г;
  • какао-порошок — 80–100 г;
  • корица (по желанию) — щепотка;
  • коньяк (по желанию) — 1–2 ст. л.

Приготовление:

  1. Удалите косточки из вишни, сок сохраните.
  2. Смешайте ягоды с сахаром, оставьте на 3–4 часа, чтобы выделился сок.
  3. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, варите 15 минут, снимая пену.
  4. Добавьте какао-порошок, перемешайте до однородности.
  5. Проварите ещё 10 минут на слабом огне.
  6. При желании добавьте корицу или немного коньяка в конце варки.
  7. Готовое варенье горячим разлейте по стерильным банкам, закатайте.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
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десерты
вишня
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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