Нежнейшая свинина с лисичками: готовим под сливочным соусом как шеф-повар

Свинина с лисичками под сливочным соусом представляет собой сытное и ароматное блюдо с нежным вкусом. Это сочетание отличается мягкостью мяса и лесным ароматом грибов в кремовой подливке. Блюдо идеально подходит для особого случая или семейного ужина в осенний период.

Для приготовления потребуется: 800 г свиной шейки или лопатки, 500 г свежих лисичек, 1 кг картофеля, 300 мл сливок 20%, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, растительное масло, соль, перец, пучок петрушки. Мясо нарезают соломкой и обжаривают с луком и чесноком 10 минут. Добавляют очищенные лисички и готовят еще 5–7 минут. Вливают сливки, тушат 10 минут до загустения соуса. Картофель отваривают и превращают в пюре. Секрет успеха заключается в использовании достаточно жирных сливок — они не свертываются при нагревании и создают нежную текстуру соуса. Подают мясо с грибами и соусом вместе с картофельным пюре, посыпав свежей петрушкой.

