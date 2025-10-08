Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 06:35

Нежнейшая свинина с лисичками: готовим под сливочным соусом как шеф-повар

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свинина с лисичками под сливочным соусом представляет собой сытное и ароматное блюдо с нежным вкусом. Это сочетание отличается мягкостью мяса и лесным ароматом грибов в кремовой подливке. Блюдо идеально подходит для особого случая или семейного ужина в осенний период.

Для приготовления потребуется: 800 г свиной шейки или лопатки, 500 г свежих лисичек, 1 кг картофеля, 300 мл сливок 20%, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, растительное масло, соль, перец, пучок петрушки. Мясо нарезают соломкой и обжаривают с луком и чесноком 10 минут. Добавляют очищенные лисички и готовят еще 5–7 минут. Вливают сливки, тушат 10 минут до загустения соуса. Картофель отваривают и превращают в пюре. Секрет успеха заключается в использовании достаточно жирных сливок — они не свертываются при нагревании и создают нежную текстуру соуса. Подают мясо с грибами и соусом вместе с картофельным пюре, посыпав свежей петрушкой.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Читайте также
Пирог из яблок променяли на эту вкусноту — фарширую клюквой с творогом и в духовку
Общество
Пирог из яблок променяли на эту вкусноту — фарширую клюквой с творогом и в духовку
Диетолог дала совет, где лучше покупать органические продукты
Здоровье/красота
Диетолог дала совет, где лучше покупать органические продукты
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Семья и жизнь
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество
Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
Общество
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
еда
рецепты
свинина
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 октября: инфографика
Российские войска прорвали оборону ВСУ на важном направлении в зоне СВО
«Пламя» выжгло штурмовиков ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 октября
Терапевт рассказала, кому грозит тяжелая форма ветрянки
В Минобороны раскрыли число ликвидированных за ночь украинских БПЛА
ДТП с участием «легковушки» и большегруза унесло жизни двух человек
Снег и лютые морозы или тепло со слякотью? Погода в России на Новый год
Новый порядок взыскания долгов вступит в силу в России с ноября
Бывший соратник Зеленского потерял близкого человека
Ребенок пострадал при обстреле ВСУ села под Белгородом
«Мы оказались в проигрыше»: в США испугались российских БПЛА
Что едят чехи в праздники и будни? Готовим говяжью вырезку по-новому
Ураган во сне: как понять и использовать этот знак в жизни
Зеленского сравнили с Гитлером и предсказали его же судьбу
Юрист раскрыл срок повторного погребения в одной могиле
Новые роли, личная жизнь, мнение об СВО: куда пропал Ефим Шифрин
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Раскрыт максимальный размер пособия по безработице в 2026 году
Россиян предупредили о неочевидной опасности меда
Когда менять летние шины на зимние, нужно ли ждать первого снега
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.