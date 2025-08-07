Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:39

Душевное прощание Путина с президентом ОАЭ попало на видео

Журналист Юнашев опубликовал кадры с прощанием Путина и президента ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева) во время прощания в Москве Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева) во время прощания в Москве Фото: Михаил Синицын/POOL/РИА Новости

Журналист Александр Юнашев опубликовал трогательные кадры, на которых президент России Владимир Путин прощается со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидер РФ сопровождал главу арабской делегации до самого автомобиля.

На кадрах видно, как главы государств тепло жмут друг другу руки. Уже у автомобиля президент ОАЭ еще раз выразил признательность Путину, приложив руку у груди. Арабский лидер сел в машину, но потом вышел и еще раз попрощался с главой РФ.

Видимо, беседа была приятной для обеих сторон, даже и расставаться не хочется. Мухаммед Аль Нахайян вроде как уже сел в машину, но все-таки решил выйти, чтобы еще раз пообщаться с дорогим другом, — рассказал Юнашев.

Ранее арабский лидер заявил, что отношения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются в последнее время ускоренными темпами. Как отметил Аль Нахайян, торговые взаимоотношения между Москвой и Абу-Даби вышли на новый уровень — объем взаимной торговли достиг $11,5 млрд (922 млрд рублей). Одновременно развивается и сотрудничество со странами Евразийского региона, где совокупный товарооборот уже превысил $30 млрд (2,4 трлн рублей).

Владимир Путин
ОАЭ
переговоры
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми медведю установили опасный вольер с током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.