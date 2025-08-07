Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева) во время прощания в Москве

Душевное прощание Путина с президентом ОАЭ попало на видео Журналист Юнашев опубликовал кадры с прощанием Путина и президента ОАЭ

Журналист Александр Юнашев опубликовал трогательные кадры, на которых президент России Владимир Путин прощается со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидер РФ сопровождал главу арабской делегации до самого автомобиля.

На кадрах видно, как главы государств тепло жмут друг другу руки. Уже у автомобиля президент ОАЭ еще раз выразил признательность Путину, приложив руку у груди. Арабский лидер сел в машину, но потом вышел и еще раз попрощался с главой РФ.

Видимо, беседа была приятной для обеих сторон, даже и расставаться не хочется. Мухаммед Аль Нахайян вроде как уже сел в машину, но все-таки решил выйти, чтобы еще раз пообщаться с дорогим другом, — рассказал Юнашев.

Ранее арабский лидер заявил, что отношения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются в последнее время ускоренными темпами. Как отметил Аль Нахайян, торговые взаимоотношения между Москвой и Абу-Даби вышли на новый уровень — объем взаимной торговли достиг $11,5 млрд (922 млрд рублей). Одновременно развивается и сотрудничество со странами Евразийского региона, где совокупный товарооборот уже превысил $30 млрд (2,4 трлн рублей).