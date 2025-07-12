Вкус деревни в каждой капле — настойка из черной смородины

Домашняя настойка из черной смородины под названием спотыкач обладает насыщенным вкусом, пряным ароматом и легкой сладостью. Этот напиток часто готовят в домашних условиях, используя минимум ингредиентов, но с максимальным вниманием к деталям. Для рецепта понадобятся черная смородина — 500 г, сахар — 500 г, вода — 250 мл и водка — 0,5 л. Из пряностей хорошо подойдут щепотка корицы, несколько бутонов гвоздики и щепотка тертого мускатного ореха.

Ягоды тщательно промываются и слегка раздавливаются, чтобы они пустили сок. Затем их заливают водой и сахаром, смесь прогревают до растворения сахара, остужают и соединяют с алкоголем и пряностями. Все ингредиенты помещаются в стеклянную емкость с крышкой и настаиваются в темном месте от 10 до 14 дней. После этого настой фильтруется и разливается по бутылкам.

Готовый спотыкач из черной смородины получается густым, терпким и согревающим. Его подают в небольшом количестве в чистом виде или используют в кулинарии для ароматизации десертов и напитков.

Помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Настойка предназначена только для взрослых и исключительно для умеренного потребления.