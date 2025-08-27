«Ждут момента»: президент Бразилии о завершении конфликта на Украине Президент Бразилии Лула да Силва: конфликт на Украине идет к завершению

Конфликт на Украине приближается к завершению, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его словам, это понимают все стороны, все осознают пределы возможностей продолжать участие в происходящем, подчеркнул он.

Европа уже знает эти пределы, и [президент США Дональд] Трамп уже это понимает. Поэтому я думаю, что они (стороны конфликта. — NEWS.ru) просто ждут того момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании, — пояснил политик.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. Также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции.

До этого Трамп признался, что ему неизвестно, состоится ли встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он также отметил, что может отказаться от участия. По его словам, обе стороны должны сами все решить без третьих сторон.

До этого он сообщил, что у него состоялся очередной разговор с Путиным. Американский лидер подчеркнул, что все его диалоги с российским президентом были хорошими. Известно, что предыдущая беседа проходила по инициативе Вашингтона и последовала за встречей Трампа с Зеленским.