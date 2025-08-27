День знаний — 2025
27 августа 2025

В Госдуме рассказали, как изменилась упрощенная система налогообложения

Депутат Говырин: регионы могут сами вводить упрощенную систему налогообложения

С 2025 года субъекты России могут самостоятельно вводить автоматизированную упрощенную систему налогообложения на своей территории, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, это привело к росту желающих перейти на АУСН.

Количество заявлений на переход в автоматизированную упрощенную систему налогообложения заметно выросло. Повышенный интерес объясняется тем, что с 2025 года режим официально разрешен к внедрению практически во всех регионах страны за редкими исключениями. Если ранее АУСН существовала только в рамках ограниченного эксперимента, то теперь субъекты федерации вправе вводить ее собственными законами, а ФНС ведет официальный перечень регионов и дат запуска, — сказал Говырин.

Он отметил, что предприниматели получили возможность перейти на режим, при котором налог рассчитывается автоматически на основе данных онлайн‑касс, информации от уполномоченных банков и сведений, внесенных в личный кабинет. По словам депутата, бизнесу больше не нужно подавать декларации и сдавать отчетность.

ФНС ежемесячно формирует расчет и направляет уведомление, а уплата налога производится до 25‑го числа. При этом сохраняются два объекта налогообложения: «доходы» со ставкой 8% и «доходы минус расходы» со ставкой 20%. Порог доходов установлен на уровне 60 миллионов рублей в год, численность сотрудников ограничена пятью, а выплаты зарплаты должны идти только безналично. Сочетать АУСН с другими режимами нельзя, поэтому перейти на нее смогут только те, кто полностью соответствует критериям, — добавил Говырин.

Он уточнил, что режим особенно интересен компаниям, работающим на маркетплейсах и в сфере технологий, так как им важна возможность учитывать в расходах комиссии площадок и онлайн‑сервисов. Кроме того, отметил депутат, АУСН интегрирована с сервисами онлайн‑банков, позволяющая через личный кабинет формировать уведомления о переходе, видеть начисленные налоги и оплачивать их в один клик.

Новый формат делает взаимодействие с налоговой в значительной мере автоматизированным. Интерес предпринимателей к нему подтверждает, что рынок готов к цифровым инструментам даже в столь чувствительной сфере, как налогообложение. А дальнейшая практика покажет, насколько малые компании сумеют использовать АУСН не только для сокращения формальных процедур, но и для долгосрочного планирования развития, — объяснил Говырин.

Ранее правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам. Общая сумма списания достигает более 29 млрд рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

