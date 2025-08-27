Трамп допустил экономическую войну против России из-за Украины

США готовы начать «экономическую войну» против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон нацелен на скорейшее прекращение боевых действий и рассматривает экономические меры как инструмент давления для достижения мира.

Я хочу, чтобы это (конфликт на Украине. — NEWS.ru) прекратилось. И это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого, — сказал Трамп.

Ранее политический психолог Сергей Маркелов заявил, что президент США поднимает тарифы на импорт, поскольку, по его мнению, это будет автоматически стимулировать рост промышленности страны. Он указал, что это увеличивает цены для рядовых американцев, но «делает Америку снова великой».

Также Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции.