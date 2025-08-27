Психолог дала советы, как перестать расстраиваться из-за неудач

Бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева в беседе с NEWS.ru призвала анализировать неудачи и извлекать из них уроки. По ее мнению, каждая выявленная ошибка в будущем становится источником новых компетенций.

Конкретика превращает поражение в инструмент для улучшения процессов. Так, предприниматели в Кремниевой долине часто используют принцип Fail Fast ― «ошибайся быстро», чтобы быстрее найти работающий путь. Когда мы расстраиваемся из-за неудачи, наша психика так сигнализирует, что произошло несоответствие между ожиданиями и реальностью. Проблема не в самих эмоциях, а в том, что мы застреваем в них, ― объяснила Голубович-Красавцева.

Психолог отметила необходимость прочувствовать эмоции в моменте, но посоветовала не подпитывать их. В первые минуты осознания совершенной ошибки она рекомендовала заняться телесными практиками.

Например, вы неудачно выступили с презентацией нового проекта, получили не самую приятную обратную связь. В первые минуты абсолютно естественно испытать обиду и разозлиться. Позвольте телу прожить это ― встаньте, пройдитесь, сделайте несколько дыхательных циклов. Это позволит снять напряжение. Но дальше важно зафиксировать, что это мнение о конкретной ситуации, а не обо мне в целом, ― пояснила Голубович-Красавцева.

Она посоветовала использовать принцип «малых побед» после неудачи. Даже небольшой шаг возвращает ощущение контроля и энергии, добавила она.

